‘The Graham Norton Show’ se renovó durante tres temporadas más en BBC

El programa de entrevistas de larga duración, que actualmente transmite su 33ª temporada, tuvo una superestrella Taylor Swift En su episodio más reciente junto a Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson y Lewis Capaldi. Según el acuerdo de tres años, Norton y, por lo tanto, la televisión producirá un trío de temporadas del programa para BBC One e Ilayer a partir de la temporada 34 el próximo año.

«El espectáculo de Graham NortonLa última temporada de » s «ha promediado 2.9 millones de visitas por episodio, según la BBC, y sigue siendo el mayor programa de chat del Reino Unido. Gracias a su habilidad para atraer estrellas de la lista A, la serie también ha generado millones de éxitos de video en las redes sociales, incluidos Instagram, Tiktok, YouTube y Facebook.

«Llegar a organizar mi propio programa de chat es un gran placer y un privilegio», dijo Norton en un comunicado. «Estoy encantado de que la BBC me permita continuar durante otros tres años. ¡Todo el equipo espera llevar las estrellas más brillantes del mundo a las casas del gran público británico!»

Agregó Kalpna Patel-Night, jefe de entretenimiento de la BBC, que comete la serie: «Estamos encantados de que» el programa Graham Norton «siga siendo una parte insignia de la oferta de entretenimiento de la BBC para otra serie. Graham.

«The Graham Norton Show» se lanzó por primera vez en BBC Two en 2007 durante dos temporadas antes de unirse a la alineación del viernes por la noche de BBC One. Con los años, el programa ha obtenido múltiples elogios, incluidos BAFTA TV Awards, National Television Awards, British Comedy Awards y RTS Television Awards.

«Comenzamos el Viaje del programa de entrevistas de Norton en 1998 y nunca tuvimos ganas de detenerse», dijo Graham Stuart, director gerente de So Television y Ejecutivo productor del programa. «Tan feliz de que la BBC se sienta de la misma manera».