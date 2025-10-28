‘The Furious’ del productor de ‘Crouching Tiger’ aterriza en Lionsgate

leonsgate ha cerrado un acuerdo por los derechos mundiales de “el furioso”, el thriller de artes marciales que se convirtió en el gran éxito de la sección Midnight Madness del Festival de Cine de Toronto de este año. La película posteriormente se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Busan.

El estudio apunta a que la película llegue a los cines en 2026. El pacto excluye a China continental, Hong Kong y Macao.

bill kongcuyos créditos de producción incluyen “Crouching Tiger, Hidden Dragon”, “Hero” y “House of Flying Daggers”, está detrás del proyecto. Kong se asoció con Películas XYZ Al principio del desarrollo, la compañía que produjo la franquicia “The Raid”, con el objetivo de crear la película de acción de artes marciales definitiva de la última década.

La película se remonta a la época dorada del cine de acción de Hong Kong y destaca las auténticas artes marciales y el combate cuerpo a cuerpo realizado por un plantel internacional de luchadores de élite. La historia se centra en Wang Wei, un humilde comerciante obligado a ingresar en un violento inframundo criminal después de que secuestran a su hija Rainy. Forma equipo con Navin, un periodista con un pasado turbulento, para abrirse camino a través de un sindicato criminal internacional.

El veterano coreógrafo de acción Kenji Tanigaki hace su reverencia como director con la película. Sus créditos coreográficos incluyen “Rurouni Kenshin” y “Snake Eyes”. Tanigaki también trabajará con Donnie Yen cuando el actor regrese a su personaje de Caine para Lionsgate. Mak Tin Shu, Lei Zhilong, Shum Kwan Sin y Frank Hui escribieron el guión.

Kong producida a través de Edko Films Ltd. con Hui y Shan Tam. Nate Bolotin, Todd Brown, Maxime Cottray, Nick Spicer y el ejecutivo Aram Tertzakian de XYZ Films produjeron junto a Michael J. Werner y Xu Tianfu.

El elenco incluye a Xie Miao, Joe Taslim (“The Raid”), Yang Enyou, Brian Lean, Fruit Yayan (“John Wick: Chapper 3 – Parabelllum”), Jiany Iwanaga, Boont Heaven, Manatsanun Phantnotkit y Manatsanun Phantlerwung.

Brandon Hill negoció para Lionsgate, con Pip Ngo representando a XYZ Films y Michael J. Werner manejando el trato para Edko Films y los productores. Edko Films financió la producción y se estrenará el mismo día que Lionsgate en China continental, Hong Kong y Macao en 2026.

«Estoy encantado de que Lionsgate haya adoptado ‘The Furious'», dijo Kong. «Creo que son la mejor empresa para manejar este panorama. Estoy deseando trabajar estrechamente con ellos».

«No hay nada más emocionante que tener ‘The Furious’ distribuido por Lionsgate; significa que el gran cine de acción llegará al público de la mejor manera posible. La aventura de ‘The Furious’ está a punto de comenzar, y no puedo esperar a que el público de todo el mundo se sume a este viaje: se emocione, contenga la respiración y ruga de emoción». dijo Tanigaki.

Lauren Bixby, vicepresidenta ejecutiva y codirectora de adquisiciones y coproducciones de Lionsgate Motion Picture Group, agregó: “Hemos tenido un éxito tremendo con varias películas de la programación TIFF Midnight Madness, incluidas ‘Sisu’ y ‘The Blackening’, en los últimos años, y ‘The Furious’ también nos dejó impresionados. Esta película redefine la acción de las artes marciales: es increíblemente entretenida y fascinante, y estamos ansiosos por compartirla con el público el próximo año”.