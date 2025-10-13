‘The Floor’ llega a 30 mercados con acuerdos entre MENA y Japón

estudios de habla‘ programa de preguntas de éxito mundial «El piso” ha alcanzado un hito importante: su 30ª comisión internacional.

Los últimos acuerdos incluyen una nueva adaptación en la región de Medio Oriente y África del Norte, transmitida por MBC, que abarca 23 territorios y llega a más de 150 millones de espectadores semanales, y una primera entrada histórica en Asia, donde Nippon TV llevará el programa a Japón.

Estas incorporaciones se producen tras encargos recientes en Europa del Este y fuertes lanzamientos en mercados clave como EE. UU., Australia y Francia.

John de Mol, fundador de Talpa Studios, dijo: «Alcanzar nuestro encargo número 30 es un hito del que estamos increíblemente orgullosos. Con la región MENA ahora a bordo y nuestra primera venta en Japón, muestra la fuerza universal del formato. En todos mis años en esta industria, es la primera vez que uno de mis formatos se transmitirá en Japón, lo que hace de este un momento muy especial».

Megumi Hisamichi, gerente senior de programación y estrategia de plataforma de Nippon TV, dijo: «‘The Floor’ presenta un escenario dinámico y una jugabilidad de ritmo rápido, capturando la atención mundial como un programa de preguntas innovador en el que participa la audiencia. Me inspiré enormemente con este formato e inmediatamente propuse una adaptación japonesa producida por Nippon TV. Conservaremos su atractivo original mientras utilizamos nuestra amplia experiencia en producción para mejorarlo aún más para la audiencia japonesa».

Samar Akrouk, director de producción de MBC Group y MBC Studios, añadió: «Este es otro ejemplo más del liderazgo y compromiso de MBC para llevar formatos de clase mundial al mundo árabe. ‘The Floor’ se une a nuestra larga lista de formatos internacionales exitosos que hemos producido y adaptado para nuestras audiencias».

Akrouk continuó: «Nuestros espectadores siempre han tenido un gran apetito por los programas de juegos, y ‘The Floor’ aporta un giro fresco y dinámico al género, uno que estamos seguros les encantará».

En “The Floor”, 100 fanáticos de los concursos se enfrentan en duelos en un suelo LED gigante dividido en cien cuadrados iguales, cada uno de los cuales representa su propio campo de conocimiento. El objetivo es conquistar toda la pista y llevarse a casa un enorme premio en efectivo. Las reglas son simples. Un concursante aleatorio desafía a un oponente contiguo en un duelo de preguntas. Juegan entre sí en la categoría de la casilla del oponente. Las categorías van desde “atletas famosos” hasta “actores de Hollywood” y desde “edificios icónicos” hasta “mamíferos”. Algunas preguntas se apoyan visualmente en fotografías, otras en sonido, mientras que otros duelos se centran en preguntas abiertas, de opción múltiple y de asociación. El ganador de un duelo conquista la casilla de su oponente, ganando más terreno; el perdedor abandona el juego.

Ya se han producido más de 15 versiones locales desde el centro de producción de Talpa Studios en los Países Bajos, con centros adicionales en los países bálticos y Argentina. «Esta configuración se ha convertido en la piedra angular de la estrategia de implementación de Talpa Studios: programas de entretenimiento escalables, eficientes y basados ​​en estudios, impulsados ​​por la experiencia in situ y adaptables para socios de todo el mundo», dijo la compañía.

Sebastian van Barneveld, director de distribución global de Talpa Studios, dijo: «El éxito de ‘The Floor’ muestra la fortaleza del formato en sí. Lo que nuestro modelo central agrega es la capacidad de moverse más rápido y trabajar de manera más colaborativa con los socios. Y va más allá de ‘The Floor’. Ya lo estamos aplicando con formatos como ‘The Quiz With Balls’. Al producir múltiples versiones locales en un solo set, maximizamos la eficiencia y permitimos a los socios de todo el mundo escalar programas de entretenimiento en estudio con nosotros”.