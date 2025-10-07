‘The Eleged’ se asocia con la aplicación cristiana Glorify para las ofertas de oración

«El elegido«Ha elegido un nuevo socio: la aplicación Devocional Daily Christian Daily Glorificar. La exitosa serie de televisión sobre la vida de Jesucristo se ha asociado con Glorify para lanzar una serie exclusiva de tres partes con las voces de estrellas de la serie que incluirán «devocionales, entrevistas y reflexiones guiadas».

Las dos primeras partes de la nueva asociación de contenido Glorify/»The Eleged» ya están transmitiendo, y presentan las voces de los actores de la serie Giavani El Cairo (‘Thaddeus’) y Lara Silva (‘Eden’). Una tercera entrega debutará en enero.

Silva apareció en la primera serie devocional y oferta de oración con temática «The Eleged» que se lanzó en Glorify durante la Semana Santa. La entrega de Silva, titulada «Padre los perdona», se compone de «siete reflejos cortos y significativos que crean espacio para detenerse, respirar y acercarse a Dios».

La segunda serie y oración devocionales recién lanzadas, denominadas «Creer cuando todo parece perdido», presenta a El Cairo. En esta parte, El Cairo canaliza a su personaje, Jude Thaddeus, «nutrir la confianza en Dios a través de las temporadas ocultas de la vida».

El comunicado de tres partes, que Glorify dijo que «abarca las temporadas clave del año para traer nuevos devocionales, entrevistas y reflexiones guiadas», concluirá con la entrega de enero, «Invitar a un nuevo comienzo anclado a la luz, la esperanza y el propósito para 2026».

El contenido está disponible a través de la aplicación Glorify o en línea en glorify-app.com. «‘The Eleged’ ha despertado un apetito global por las historias de fe auténticas que viven más allá de un solo episodio, y esta asociación lleva ese impulso a una práctica diaria», dijo el fundador/CEO de Glorify, Henry Costa. «Estamos agradecidos de unir fuerzas con Dallas Jenkins y su increíble elenco para amplificar las voces de la fe y proporcionar un camino confiable hacia el crecimiento espiritual».

Creado por Jenkins, «The Eleged» comenzó como un inyectador de crowdfunded en 2017, y finalmente se convirtió en una exitosa serie disponible en la aplicación, teatral, salidas lineales y transmisión. Protagonizada por Jonathan Roumie, la temporada 5 más reciente de «The Eleged» se centró en la última cena, mientras que la crucifixión y la resurrección de Jesús constituirán las temporadas 6 y 7 (las últimas dos temporadas) de la serie. A principios de este año, el video principal de Amazon Derechos de transmisión exclusivos de EE. UU. a la épica bíblica, así como al componente de liberación teatral y múltiples spin -offs.

«Una de mis cosas favoritas sobre esta asociación es que me hizo usar Glorify todos los días, y es excelente», dijo Jenkins. «Esta es perfecta para aquellos que quieren profundizar en las historias que estamos retratando en el programa».

Glorify ofrece pasajes diarios, devocionales, meditaciones y más, con características gratuitas y una suscripción premium disponible para cursos, oraciones guiadas e historias de sueño.

Aquí hay un vistazo a la campaña de marketing detrás del arreglo Glorify/»The Eleged»: