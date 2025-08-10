The Dragon Spring ‘Win Locarno Pro Awards

LOCARNO PROla plataforma de la industria del Festival de Cine de Locarnoha anunciado los proyectos ganadores de este año.

En la sección de trabajo en progreso Primera miradaEste año centrándose en el cine canadiense «,Nina Roza«Por Geneviève Dulude-de, esos han causado una gran impresión.

Producido por Colonelle Films (Canadá), y coproducido por UMI Films (Italia), Echo Bravo (Bélgica), Ginger Light (Bulgaria) y Premier Studio (Bulgaria), ganó dos premios: The Urban Post Primera mirada Premio y el Premio Jannuzzi Smith.

Según lo informado por VariedadLa película fue recogida por Mejor amigo para siempre.

Se enfrenta a Art Prodigy, de ocho años de Bulgaria, vistos por un coleccionista de arte después de que su video se vuelve viral. Pero conocerla también significa ir a casa, y él lo ha estado evitando durante 30 años. El director llamó a su viaje «una búsqueda íntima de iniciación», ya que tendrá que «enfrentar su pasado a través de Nina».

Según los jurados, el proyecto se destacó por «hermosa integración de música y arte, sus actuaciones y una narrativa cautivadora que explora la identidad, el exilio y la idea del hogar y la familia».

El premio Music Library & SFX/Acorde fue para «Gracias al arduo trabajo de los elefantes» de Bryce Hodgson, producido por Coukuma y Harrington Studio de Canadá (Canadá). Finalmente, el Premio Cineground y el Premio Le Film Français fueron otorgados a «Lunar Sway» por Nick Butler, producido por la compañía canadiense Cloudy Pictures.

El premio Antaviana Spanish Previews, en el primer escaparate de vista previas en español, fue a «Lóngquán: The Dragon Spring«Por Adrià Guxens, producido por La Charito Films y coproducida por Anna Moragriega Farrés (Dramatic Pause Films).

‘Lóngquán: The Dragon Spring’

cortesía de Locarno Pro

Programa de desarrollo Desarrollo de la Alianza 4Con proyectos de Austria, Francia, Alemania, Italia y Suiza, celebraron su primer premio Masé Studio, que fue para el «chocolate negro» de Valentin Merz. Es producido por Marie Lanne-Chesnot para la película de Andrea de Suiza.

El segundo premio, también nuevo, fue el premio Masé Studio Postproduction. Fue roto por «In the Hidden» por Goran Rebić, producido por Alexander Dumreicher-Ivandeanu y Bady Minck (Amour Fou Vienna y Amour Fou Luxemburgo). Masé Studio agregó el premio especial de postproducción a «Snow» de Jenna Hasse producido por Olivier Zobrist (Langfilm, Suiza).

«The Floring of a Chimera» de Simon Maria Kubiena, producido por Elli Leeb y Fabian Leonhardt (Chimera Film, Austria) obtuvo dos premios: el Premio al Market Breakout de Alphapanda y el Premio a la Consultoría de Puntos Mides.

«Esta es una película radical que explora raramente temas abordados para profundizar en el alma humana», dijo el equipo de Alphapanda. «Gracias a un director talentoso con una visión artística clara, estamos convencidos de que esta película tendrá un fuerte impacto, tanto en el público como en la industria. Esperamos verla en una pantalla grande en un festival importante muy pronto».

Midpoint expresó su orgullo por apoyar un proyecto que se atreve a explorar «las complejas consecuencias de la violencia sin juzgar, ofreciendo un camino hacia la comprensión y la curación», también elogiando su «enfoque temático valiente, profundidad emocional y promesa de una nueva voz distinta en el cine».

Alphapanda también dio una mención especial a «First Journey» de Alessandro Cassigoli y Casey Kauffman, producido por Nanni Moretti y Benedetta Barroero (Sacher Film, Italia).

La residencia de consultoría de guiones en Dreamago, ofrecida por la Comisión de Cine de Valais, fue a «Najma and Salomé» de Anne Zinn-Justin, producida por Clémentine Mourão-Ferreira (So-Cle, Francia).

«Una aldea con dos comunidades que realmente no se llevan bien ve su futuro amenazado por enfermedades recurrentes. Este es el punto de partida de una alianza entre dos mujeres decididas a arrojar luz sobre estos eventos extraños», anotó Pascale Rey (Dreamago) y Tristan Albrecht (Comisión de Cine de Valais), llamándolo «Story With the Feel of a Firmunded Moderned Western que resonará de una manera universal!»

«Solastalgia» de Yosr Gasmi y Mauro Mazzocchi, producido por Ivan Casagrande Conti y Tommaso Santambrogio (Chiotto Film, Italia) e Ismaël (Utopia Films, Túnez), se llevaron a casa el Premio de la Comisión de Cine de Ticino.

«Aquí, en nuestra propia región, en Ticino, sabemos muy bien la sensación persistente que acompaña al cambio de nuestro paisaje, la pérdida gradual de glaciares y los lugares que usamos para visitar o habitar», revelaron los jurados.

«Por esta razón, estamos felices de poder apoyar a un dúo de jóvenes cineastas talentosos ayudándoles a encontrar los mejores lugares para expresar su visión singular».

Pero no se trataba del futuro: 1975 «Letter From My Village» de Safi Faye ganó la tercera edición del Concurso de Restauración del Patrimonio de Locarno. Está representado por Arsenal-Institut Für Film und Videokunst y se mostrará en el festival el próximo año.

Los miembros del jurado Bernardo Rondeau, Nicole T. Allemann y Leon Van Hee lo calificaron como un «debut innovador» por el pionero cineasta senegalés. «Gracias a esta restauración, esta primera y poderosa característica ahora será redescubierta por las nuevas generaciones. Con esta elección celebramos no solo la relevancia duradera de la película, sino también el legado de una mujer que allanó el camino para el cine africano».

‘Carta de mi pueblo’

cortesía de Locarno Pro

Puede encontrar la lista completa de ganadores aquí:

Primera mirada

Premio Urban Post First Look

Hasta 50,000 € ($ 58,250) en servicios de postproducción

«Nina Roza» de Geneviève Dulude-de estos

Music Library & SFX/Acorde Award

€ 45,000 ($ 52,427) en servicios de supervisión musical en Music Library & SFX ‘s Labs

«Gracias al arduo trabajo de los elefantes» de Bryce Hodgson

Premio Cineground

CHF15,000 ($ 18,556) en servicios de acabado de imágenes

«Lunar Sway» de Nick Butler

Premio Jannuzzi Smith

El diseño de un póster internacional por valor de € 10,000 ($ 11,700).

«Nina Roza»

El premio de cine francés

€ 5,600 ($ 6,524) de espacio publicitario

«Lunar Sway»

Vistas previas en español

Premio a las vistas previas de español de Antaviana

Un cupón por valor de € 10,000 ($ 11,700), que incluye salas de edición, suites de clasificación de color, salas de mezcla de sonido y entregas finales.

«Lóngquán: The Dragon Spring» de Adrià Guxens

Desarrollo de la Alianza 4

Premio Masé Studio

CHF3,000 ($ 3,711) Voucher en efectivo

«Chocolate negro» de Valentin Merz

Premio de postproducción de Masé Studio

CHF25,000 ($ 30,927) en servicios de postproducción

«En The Hidden» por Goran Rebić

Premio especial de postproducción de Masé Studio

CHF10,000 ($ 11,700) en servicios de postproducción en los Masé Studios, válido por cinco años

«Snow» de Jenna Hasse

Premio al mercado de Alphapanda del mercado

Servicios de consultoría en el valor de € 3,500 ($ 4,077)

«The Floring of a Chimera» de Simon Maria Kubiena

Mención especial

«Primer viaje» de Alessandro Cassigoli y Casey Kauffman

Residencia de consultoría de guiones en Dreamago ofrecida por la Comisión de Cine de Valais

Vale CHF5,000 ($ 6,185)

«Najma y Salomé» de Anne Zinn-Justin

Premio de consultoría de punto medio

Una consultoría de guiones en línea en profundidad con uno de los expertos en el Instituto Midpoint

«The Floring of a Chimera» de Simon Maria Kubiena

Premio de residencia de la Comisión de Cine de Ticino

Un explorador de ubicación de dos días (por valor de CHF4,000 -$ 4,948) y Carta de intención (LOI) para el apoyo financiero para la compañía de producción (por un valor de hasta CHF 12,000 -$ 14,845), si todo o parte de la película se filmará en Ticino

«Solastalgia» de YOSR Gasmi y Mauro Mazzocchi

Concurso de restauración del patrimonio de Locarno

«Carta de mi pueblo» de Safi Faye