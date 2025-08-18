‘The Diplomat’ establece la fecha de lanzamiento de la temporada 3 en Netflix

«El diplomáticoLa temporada 3 ha establecido una fecha de estreno.

El Netflix El drama político regresará para su tercera temporada el 18 de octubre. Netflix también ha lanzado un nuevo teaser para la tercera temporada, que se puede ver a continuación.

Keri Russell regresa en el papel principal junto con Rufus Sewell, Allison Janney, David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear y Ato Essandoh. Como se anunció anteriormente, Bradley Whitford aparecerá en la nueva temporada también.

La descripción oficial de los estados de la temporada 3:

«La embajadora Kate Wyler (Russell) vive la pesadilla particular que está obteniendo lo que desea. Acaba de acusar a la vicepresidenta Grace Penn (Janney) de incubar un complot terrorista y admitió que está después del trabajo del vicepresidente. Pero ahora el Presidente está muerto, el esposo de Kate Hal (Sewell) puede haberlo matado inadvertidamente, y Grace Penn es líder del mundo libre. Ninguno de este Slows Hal, la campaña de Lands, la campaña de Lands, la campaña de la tierra de la tierra. Kate asume un papel que nunca quiso, con una libertad que nunca esperaba, una amistad cada vez más complicada con el secretario de Relaciones Exteriores, Austin Dennison (Gyasi), y un vínculo desconcertante con el primer caballero Todd Penn (Whitford) «.

Debora Cahn creó «The Diplomat» y se desempeña como productora ejecutiva junto con Russell, Janice Williams y Alex Graves. El espectáculo tiene ya se ha renovado para una cuarta temporada.

«The Diplomat» demostró ser un éxito inmediato para Netflix tras su debut en 2023. El programa y Russell han recogido numerosas nominaciones de premios, incluidas las de los Emmy y los Globos de Oro. Más recientemente, el programa fue nominado a la Mejor Serie Drama para los Emmy de 2025, mientras que Russell fue nominado a la Mejor Actriz principal en un drama.

La temporada 1 obtuvo 173.46 millones de horas de visualización en sus primeras cuatro semanas, según Netflix, mientras que la temporada 2 pasó cuatro semanas en la lista Global Top 10.