‘The Devil Wears Prada 2’ Escritor en fotos de Buzzy Set: es un ‘honor’

«El diablo viste prada 2«La guionista Aline Brosh McKenna está tan emocionada como los fanáticos sobre las fotos en el set de la secuela.

McKenna le dijo recientemente Indiewire Que la atención temprana solo puede ayudar a la película, a pesar de algunos que piensan que los Sneak Peaks estropearán la trama y la moda.

«La gente estará afuera solo para ver a estos actores y a estos personajes que aman porque verlos en armario realmente ha entusiasmado a las personas, especialmente porque es una película de moda», dijo McKenna. «Sabíamos que habría mucho interés. Personalmente no había experimentado este nivel de personas que salían [to the set]Pero es el mundo en el que vivimos. En muchos sentidos, estamos hablando con un mundo diferente al que lo hicimos en 2006 … se deriva de un deseo legítimo de volver a ver a estos personajes. Mientras todos estén seguros, qué honor es que la gente todavía esté interesada «.

20th Century Studios lanzó un Primera mirada oficial en «The Devil Wears Prada 2» en julio, compartiendo una foto de Anne HathawayAndy Sachs en sus redes sociales. Desde entonces, los fanáticos y los paparazzi han sido acampar afuera de las tiendas de diseñadores para ver la producción de la película.

Junto con Hathaway, las estrellas del cine Meryl StreepEmily Blunt y Stanley Tucci. David Frankel, quien dirigió el primer «Devil Wears Prada», regresa para dirigir la secuela. Según los informes, la película sigue a Miranda de Streep mientras la industria de las revistas se desmorona a su alrededor. Se ve obligada a enfrentarse cara a cara con el personaje de Blunt, que ha superado el papel de asistente para convertirse en un ejecutivo de lujo respetado con el presupuesto publicitario que Miranda está buscando.