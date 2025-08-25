‘The Currents’ de Toronto Platform se vende a la distribución Dulac de Francia

La distribución de Dulac se ha incluido en los derechos franceses de «las corrientes» («Las Corrientes») de Luxbox Películas antes del estreno mundial del drama en el Festival de Cine de Toronto (PELEA).

Esto marca la primera venta de Big Territorio de la coproducción de Swiss-Argentine por Milagros Mumenthalerque Luxbox recogió en julio pasado.

«Luxbox es un socio maravilloso y Dulac Distribution está encantado de embarcarse en esta nueva colaboración después del éxito crítico y comercial de ‘Chile 1976’ en Francia hace dos años», dijo la compañía, que planea lanzar «las corrientes» en 80 pantallas en todo el país en el primer cuarto de 2026.

«Con este elegante drama con variaciones sutiles, casi imperceptibles, Milagros Mumenthaler ofrece una representación matizada de su inquietante personaje principal, mientras que Isabel Aimé Gonzales Sola ofrece una excelente actuación que ha captado nuestra atención», agregó Dulac Distribution en una declaración colectiva.

El drama sigue a Lina, una exitosa estilista argentina de 34 años que es incautada por un impulso repentino de regresar a casa después de ganar un premio en Suiza. De vuelta en Buenos Aires, algo en sus cambios, sutiles e imperceptibles, mientras su pasado la alcanza.

Esta es la tercera característica de Mumenthaler. Her first two films were both festivals hits: “Back to Stay” (“Abrir puertas y ventanas), winner of five awards at Locarno 2011 including the Golden Leopard, followed by participations at Toronto, San Sebastian’s Horizontes Latinos and BFI London, among others and “The Idea of ​​a Lake” (“La idea de un lago”), which premiered at Locarno 2016 before heading to San Sebastian, Busan y Rotterdam en 2017.

El drama es una coproducción entre Alina Film (Suiza) y Ruda Cine (Argentina). Su elenco está dirigido por González Sola («espiral») y Esteban Bigliardi («Sociedad de la nieve», «los delincuentes)».

Después de su debut mundial en la prestigiosa competencia de la plataforma de TIFF, «The Current» competirá en las selecciones oficiales de los festivales de cine de San Sebastián y Nueva York.

Hablando de su película en una entrevista anterior con Variedad, Mumenthaler recordó cómo Ginebra se convirtió en parte de su vida cuando su familia huyó de Argentina durante la dictadura militar del país. «Al regresar, a menudo me preguntaba qué pasaría si una mujer saltara al río que atraviesa la ciudad. Ese fue un punto de partida: pensar quién es esta mujer, por qué hace lo que hace, si es plenamente consciente de ese acto.

Es un personaje que no puede encontrar su lugar de pertenencia, porque huyó desde allí, desde sus orígenes «, dijo el director de su protagonista.» Su ancla está suelta. Ella ha estado a la deriva durante mucho tiempo. La película la acompaña en esa deriva. Es un personaje contradictorio porque tiene el coraje de no ir en contra de lo que le está sucediendo, pero por otro lado, es un personaje que no enfrenta nada en absoluto. Ella simplemente avanza. Y en el camino, ella se protege y se pone ciertas fachadas. Ella finge ser una cosa, mientras que adentro, otras cosas le suceden a ella ”.