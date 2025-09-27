The Courier fue pirateado por clientes durante el bacalao en Bekasi, Policía: estamos corriendo

VIVA – Un mensajero de expedición con la identificación inicial (22) se convirtió en víctima de apuñalamiento cuando quería cobrar efectivo en pagos de entrega (COD) en la región de Harapan Jaya, North Bekasi, el jueves (25/09/2025). Este evento fue viral después de subir una cuenta de Instagram @Faktaindo con la declaración «, Courier en North Bekasi fue lesionado por un machete Cliente Al facturar los pagos de bacalao «.

En el video que circula, un hombre fornido de repente salió de la casa mientras estaba enojado y llevaba un machete. The Courier había tratado de explicar que solo vino a cobrar pagos de paquetes.

El cliente mira cuando se factura bacalao en bekasi Foto : Captura de pantalla de Instagram @faktaindo

Sin embargo, los perpetradores son aún más emocionales y plantearon palabras duras. El machete que sostuvo se balanceó hasta que finalmente golpeó la parte posterior de la mano de la víctima. El mensajero sufrió una herida de arma blanca a pesar de que había tratado de evitar.

En respuesta a este incidente, la policía de Kasat Reskrim Metro Bekasi City, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, confirmó la existencia de un evento apuñalamiento en el paquete Courier. «Sí, los perpetradores todavía están en busca», dijo Braiel, el sábado (27/09/2025).

Hizo hincapié en que la policía estaba cazando actualmente a los presuntos perpetradores. «Insto a la persona preocupada a rendirse o nos apresuramos hasta que podamos», dijo Braiel. (Ar Safira/Tvonenews.com/Yakarta)