‘The Conjuring: Last Rites’ mata en taquilla: podcast de variedades diarias

«The Conjuring: Últimos ritos«Burió más allá de todas las expectativas en su fin de semana de debut para hacerlo afortunado No. 7 de una racha de aperturas exitosas en la taquilla del distribuidor Warner Bros. Pictures.

En el episodio de hoy del podcast «Daily Variety», Rebecca Rubin, Variedad’El jefe de la taquilla S, desglosa la fuerte presentación para la película No. 9 en las franquicias de terror «Conjuring». Con un recorrido total de más de $ 83 millones, la película entregó alrededor de $ 20 millones más en la taquilla nacional de lo que se pronosticaba. También funcionó sorprendentemente bien para un título de terror en las pantallas IMAX.

«Esta es la séptima película consecutiva para Warner Bros. para abrir por encima de $ 40 millones», dice Rubin. «Son el primer estudio de la historia en lograr esa racha consistente. Y también es notable porque tuvieron un comienzo bastante difícil del año, así como al final de 2024». Después de Misses con «Mickey 17» y «Alto Knights», el estudio se ha recuperado con «una película de Minecraft», «Sinners», «Final Destination Bloodlines», «Superman» y «Armas».

Los jefes de Warner Bros. Pictures Pamela Abdy y Michael de Luca merecen crédito por poner «un énfasis en el cineasta impulsado, la tarifa original, lo que se ha considerado el tipo de película más riesgoso para publicar», dice Rubin. «Y con una película como ‘Sinners’ o ‘Armas’, ambas fueron películas de terror originales que se convirtieron en grandes éxitos durmientes. Lo que han hecho con éxito es inclinarse en los directores que tienen visiones realmente fuertes, y con la esperanza de que ese sea el factor impulsor en el marketing y hacer que las personas vengan a ver estas películas».

También en el episodio, VariedadMichael Schneider y Jazz Tangcay intervienen del backstage en los Premios Creative Arts Emmy. Los dos discuten las tendencias y leen las hojas de té de la ola temprana de ganadores que conducen al evento principal del 14 de septiembre, que se transmite este año en CBS. Schneider, quien es editor de televisión, señaló que la primera ola de ganadores indica una carrera estrecha entre «Severance» y «The Pitt» en el lado del drama y «Hacks» y «The Studio».

«Este año, realmente se trata de ‘el estudio’ versus ‘hacks’. Y luego, por supuesto, ‘Severance’ versus ‘The Pitt’. Y en las categorías de actores invitados en el drama y la comedia, se dividió 50-50.

Tangcay, quien es editor senior de artesanos, señaló un momento conmovedor cuando Jessica Lee Gagné se convirtió en la primera mujer en ganar un Emmy para la cinematografía en un programa de una hora, por su trabajo en «Severance». Gagné también dirigió

«Es una locura pensar que ninguna mujer ha ganado en esa categoría hasta anoche», dice Tangcay. «Ese fue un momento hermoso. Hablamos con su backstage y ella dijo: ‘Este fue un sueño que he querido durante mucho tiempo’. «

Backstage en The Creative Arts, Shawn Hatosy, quien ganó el actor invitado en una serie dramática de «The Pitt», y el presentador Giancarlo Esposito habló desde el corazón cuando se le preguntó sobre los problemas que enfrenta la industria, desde la pérdida de producción en Los Ángeles hasta el declive en el cine desde la pandemia.

«Sé cómo se siente un set en Los Ángeles. Sé qué equipos experimentados, cómo funcionan, cómo operan y, en muchos casos, las personas que estoy conociendo, los carpinteros, estoy conociendo a los capitanes de transporte, estoy conociendo a la gente de maquillaje, la gente del cabello, todo», dijo Hatosy. «Así que aún más este reconocimiento y el hecho de que este espectáculo no sea un espectáculo muy costoso. Se dispara aquí en Los Ángeles. Y creo que existe la posibilidad de que tal vez otras personas que tomen estas decisiones verán el éxito y encuentren un modelo como este para que podamos emplear a muchas personas en Los Ángeles».

Esposito sugirió que los expositores y los estudios unen fuerzas para tomar medidas radicales para revitalizar la pasión del público por ir a los multiplexes.

«Parte de la solución es mirar el modelo de una manera nueva, es mirar cómo hacemos películas y qué cobramos por los precios de las entradas en los cines de una nueva manera. Estamos llorando por cómo la transmisión ha absorbido a las personas que van a las películas y tienen una experiencia social juntas, pero no estamos haciendo nada al respecto», dijo Esposito. «Me encanta que podamos transmitir y sentarnos a casa y hacer eso. No me quito nada de eso. Pero, ¿qué hay de ofrecer solo ofrecer un fin de semana en una sala de cine para las grandes empresas que tienen más de una gratis? O un fin de semana, todas las películas son libres de reavivar la pasión de las personas por el cine. Obtenga en el teatro. Carguen por el palomdeo, cobra por el Soda. Pero el precio de los boletos es gratis».

(En la foto: la ganadora de la cinematografía «Severance» Jessica Lee Gagné en los Premios Creative Arts Emmy)

Escuche la variedad diaria en iheartpodcasts, Podcasts de AppleVariedad Podcast de YouTube canal, Amazon Music, Spotify y otras plataformas de podcast.