‘The Conjuring’ HBO Max Series Sets Nancy ganó como showrunner

«La conjuración«Serie de televisión actualmente en desarrollo en HBO Max ha dado un gran paso adelante.

Variedad Ha aprendido exclusivamente de fuentes que Nancy Won ha abordado el proyecto para servir como escritor, productor ejecutivo y showrunner. Además, tanto Peter Cameron como Cameron Squires están unidos para escribir en la serie.

HBO Max declinó hacer comentarios.

El espectáculo fue Primero se informó estar en desarrollo en HBO Max en 2023. Los detalles exactos de la trama permanecen en secreto aparte del hecho de que el programa continuará la historia establecida en la franquicia cinematográfica «The Conjuring». Peter Safran permanece a bordo como productor ejecutivo, con el Atomic Monster de James Wan produciendo. Warner Bros. Television es el estudio.

La noticia llega solo días después de «The Conjuring: Last Rites» se estrenó en los cines. La cuarta película en la franquicia «The Conjuring» se ha pasado como gangbusters en la taquilla, recaudando más de $ 194 millones en todo el mundo hasta ahora.

La primera película de «The Conjuring» debutó en 2013. La estrella de las películas Patrick Wilson y Vera Farmiga como investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren mientras asumen diferentes casos sobrenaturales. Además de las cuatro películas principales, «The Conjuring» también ha generado las franquicias spin -off «Annabelle» y «The Nun», que han producido tres y dos películas respectivamente hasta la fecha. Colectivamente, las películas han recaudado casi $ 2.5 mil millones en todo el mundo.

Los recientes créditos de escritura de televisión de Won incluyen «Sunny» en Apple TV+, «Tiny Beautiful Things» y «Little Fires Everywhere» en Hulu, y la serie Marvel «Jessica Jones» en Netflix. También es conocida por su trabajo en «Jericho» y «Supernatural» entre varias otras series.

Tanto Cameron como Squires han trabajado en múltiples proyectos de Marvel en los últimos años. Cameron ha escrito para el especial «Werewolf by Night», así como para espectáculos como «Agatha todo el tiempo», «Moon Knight» y «Wandavision». Squires también escribió para «Agatha All Ground» y «Wandavision», así como espectáculos como «Agente Elvis», la serie «Star Wars» «The Acolyte» y la temporada 2 de la serie complementaria «The Boys» «Gen V.»

Won es representado por UTA. Cameron es representado por Verve, Sin título, y Johnson Shapiro Slewett & Kole. Squires es representado por CAA, Artists First y Johnson Shapiro Slewett & Kole.