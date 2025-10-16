‘The Christophers’ de Steven Soderbergh se vende a neón

Neon ha adquirido los derechos mundiales de Steven Soderbergh‘s «los cristóbal”y planea estrenar la película en cines en 2026.

No se ha fijado una fecha de lanzamiento exacta. Esta marca la segunda colaboración entre Soderbergh y Neon después de “Presence”, un thriller psicológico que debutó a principios de este año. Soderbergh también es conocido por “Ocean’s 11”, “Contagion”, “Erin Brockovich”, “Traffic” y “Sex, Lies and Videotapes”.

Su último trabajo como director, “The Christophers”, está protagonizado por Ian McKellen, Michaela Coel, Jessica Gunning y James Corden. McKellen interpreta al artista anciano Julian Sklar que no ha pintado en décadas y ha estado arruinado durante años. Sus dos hijos separados (Corden y Gunning), desesperados por su herencia, contratan a un falsificador de arte (Coel) para completar un proyecto clave de su pasado.

“The Christophers” debutó en el Festival Internacional de Cine de Toronto con excelentes críticas, con Variedades crítico de cine jefe Peter Debruge describiendo la historia como un “drama original crepitante” y elogiando a McKellen y Coel como “dos actores ingleses de primer nivel con orígenes y estilos tremendamente diferentes en la cima de sus respectivos juegos”.

Neon representará las ventas internacionales de “The Christophers”. El Departamento M produjo y financió la película, escrita por Ed Solomon (“No Sudden Move”). El acuerdo fue negociado por Alison Cohen en nombre de Neon con CAA Media Finance en nombre de los realizadores.

También fuera de TIFF, Neon obtuvo los derechos estadounidenses del documental musical «Baz Luhrmann’s EPiC: Elvis Presley in Concert». Durante los próximos meses, el estudio independiente lanzará “It Was Just an Accident”, de Jafar Panahi, ganadora de la Palma de Oro, “Sentimental Value” de Joachim Trier y “No Other Choice” de Park Chan-wook.