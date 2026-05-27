The Chicks preparan la gira del vigésimo aniversario ‘Taking the Long Way’ para el otoño

Las Chicks celebrarán el vigésimo aniversario de su álbum “Taking the Long Way”, ganador de múltiples premios Grammy, con una presentación en 10 ciudades y 16 fechas en los cines de Estados Unidos este otoño.

Marca el primer viaje del trío de gira por Estados Unidos desde que hicieron una gira por estadios en 2023.

La gira tiene un subtítulo: «Todavía no estoy lista para hacer las cosas bien», un guiño al himno que encendió a fanáticos y defensores en 2006, tres años después de que el grupo (entonces Dixie Chicks) se viera envuelto en una controversia explosiva que hizo que los conservadores atacaran a las mujeres por sus comentarios sobre el presidente Bush y la guerra de Irak.

“Not Ready to Make Nice” ganó el Grammy tanto por grabación del año como por canción del año, mientras que “Taking the Long Way” obtuvo el premio al álbum del año, una rara trifecta en las tres categorías principales de los Grammy.

La gira de aniversario comienza con un único espectáculo en Detroit en el Fox Theatre el 30 de septiembre y concluye poco más de un mes después con dos espectáculos en el Dolby Theatre de Hollywood. (Este último lugar es donde filmaron su DVD “An Evening with the Dixie Chicks” en 2002, promocionando su álbum “Home”, en la calma previa a la tormenta que se avecinaba).

Otras paradas incluyen aventuras de dos noches en Nueva York (en el Beacon), Chicago, San Francisco, Seattle y San Antonio. El grupo actuará una noche en Washington, DC, Nashville y Austin.

La venta de entradas comenzará con una preventa de artistas que comenzará el 3 de junio a las 10 a.m. hora local, seguida de una venta general a partir del 4 de junio, también a las 10 a.m. hora local. Puede encontrar información en Thechicks.com/tour.

La participación en la preventa del artista implica registrarse en https://signup.livenation.com/thechicks antes del final del día de este domingo.

Las Chicks ya tienen un puñado de espectáculos programados para este verano, antes de la gira “Taking the Long Way” que comienza a finales de septiembre. Van a abrir cuatro conciertos en estadios para Tim McGraw en julio y agosto. El grupo también realizará fechas aisladas en Atlantic City, Highland, California, Lincoln, California, Missoula, MT y Springfield, Illinois, durante el verano. A principios de este año, hicieron su primer show en algún tiempo como cabezas de cartel en el festival Girls Just Wanna Weekend de Brandi Carlile en México.

Fechas de la gira del 20 aniversario de Taking the Long Way de The Chicks:

Miércoles 30 de septiembre de 2026 Detroit, MI Fox Theatre

Sábado 3 de octubre de 2026 Chicago, IL El Auditorio

Domingo 4 de octubre de 2026 Chicago, IL El Auditorio

Martes 6 de octubre de 2026 Washington, DC El Himno

Lunes 12 de octubre de 2026 Nueva York, NY Beacon Theatre

Martes 13 de octubre de 2026 Nueva York, NY Beacon Theatre

Jueves 15 de octubre de 2026 Nashville, TN La Verdad

Sábado 17 de octubre de 2026 San Antonio, TX Majestic Theatre

Domingo 18 de octubre de 2026 San Antonio, TX Majestic Theatre

Martes 20 de octubre de 2026 Austin, TX Bass Concert Hall

Domingo 25 de octubre de 2026 Seattle, WA Benaroya Hall

Lunes 26 de octubre de 2026 Seattle, WA Benaroya Hall

Jueves 29 de octubre de 2026 San Francisco, CA The Masonic

Viernes, 30 de octubre de 2026 San Francisco, CA The Masonic

Domingo, 1 de noviembre de 2026 Hollywood, CA Dolby Theatre

Lunes 2 de noviembre de 2026 Hollywood, CA Dolby Theatre