‘The Chi’ terminará con la temporada 8 en Showtime

«El chi«Finalizará su ejecución en Paramount+ con Tiempo de la funcion con su próxima octava temporada, Variedad ha confirmado con fuentes.

El espectáculo fue Renovado para la temporada 8 en mayo No mucho después del estreno de la temporada 7.

Los representantes de Paramount no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Esta historia se actualizará si responden.

El elenco de la serie incluye a Lynn Whitfield, Jacob Latimore, Yolonda Ross, Michael V. Epps, Shamon Brown Jr., Birgundi Baker, Luke James y Wendy Raquel Robinson. Con la renovación de la temporada 8, «The Chi» se convirtió en uno de los espectáculos de showtime de mayor duración en la historia de la red. Ahora se ubica junto con programas como «Dexter», «Homeland» y «Weeds», que realizaron ocho temporadas en el cableador premium. Solo «Shameless» ha corrido más tiempo, con ese espectáculo terminando después de 11 temporadas en 2021.

Lena Waithe es la creadora de «The Chi» y el ejecutivo produce bajo su estandarte de Hillman Grad. Justin Hillian serves as co-showrunner and executive producer via Hillianaire Productions, with Jewel Coronel co-showrunning and executive producing via Uncut Gems, Inc. Common is also an executive producer along with Aaron Kaplan, Rick Famuyiwa, Resheida Brady-Anderson, Derek Dudley and Shelby Stone of ID8 Multimedia as well as Naomi Funabashi, who oversees for Grad de Hillman y Rishi Rajani, CEO de Hillman Grad. Los productores supervisor Deondray Gossfield y Quincy Lenear Gossfield dirigieron múltiples episodios en la séptima temporada. 20th Television es el estudio.

Con el final de «The Chi», los únicos shows restantes en Showtime Slate son «la agencia», «Yellowjackets» y «Dexter: Resurrection». Como Variedad exclusivamente informadoLa precuela de «Dexter» «Dexter: original pecado» ha sido cancelado a pesar del hecho de que se anunció una renovación de la temporada 2 a principios de este año.

Más por venir …