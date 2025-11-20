‘The Chair Company’ renovada para una segunda temporada en HBO

Tim Robinson‘s HBO comedia “La empresa de sillas”ha sido renovado para una temporada 2. La noticia de la reanudación del programa se produjo durante una presentación de prensa en Nueva York por parte del presidente de HBO y HBO Max Content, Casey Bloys, quien también reveló varias renovaciones de series más como parte de la lista del programador.

Robinson y Zach Kanin están detrás de “The Chair Company”, que el canal de pago llamó “la mejor comedia de primer año de HBO en la historia de la plataforma”, con un promedio de 3,3 millones de espectadores en los EE. UU. a través de promedios multiplataforma en vivo+3. El programa fue retomado simultáneamente con otra comedia de primer año de HBO, “I Love LA” de Rachel Sennott.

Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, directora de series de comedia de HBO y HBO Max, cita: «Estamos encantados con la increíble respuesta a ‘The Chair Company’ y ‘I Love LA'», dijo Amy Gravitt, directora de comedia de HBO y HBO Max y vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, en un comunicado. «Ambos programas continúan con confianza la tradición de comedia de HBO, a su manera singular. No podríamos estar más felices de continuar colaborando con Tim, Zach, Rachel y sus excepcionales equipos».

HBO señaló que “The Chair Company” actualmente cuenta con una puntuación perfecta de 100 por parte de los críticos en “Rotten Tomatoes”. La serie está protagonizada por Robinson como un hombre «que, después de un incidente embarazoso en el trabajo, se encuentra investigando una conspiración de gran alcance».

La primera temporada de ocho episodios de “The Chair Company”, que se estrenó el mes pasado, concluirá con un final de temporada el 30 de noviembre.

Robinson interpreta a William Ronald Trosper, mientras que Lake Bell interpreta a Barb Trosper, Sophia Lillis es Natalie Trosper, Will Price interpreta a Seth Trosper y Joseph Tudisco es Mike Santini. El programa también presenta a Lou Diamond Phillips en un papel recurrente como Jeff Levjman. Robinson y Zach Kanin son productores ejecutivos, junto con Adam McKay y Todd Schulman de HyperObject Industries, Andrew DeYoung e Igor Srubshchik. Andrew DeYoung y Aaron Schimberg son los directores de la serie.