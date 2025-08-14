‘The Boys’ Prequel ‘Vought Rising’ revela el primer vistazo Jensen Ackles

Amazon Prime Video ha revelado un primer vistazo a «Vought Rising«La próxima precuela de»Los chicos. »

La nueva imagen revela los supersuits de Jensen Ackles Como Soldier Boy, Mason Dye como Bombsight, Will Hochman como torpedo y Elizabeth Posey como ángel privado.

Vea las nuevas imágenes a continuación.

Junto con Ackles, Dye, Hochman y Posey, Aya Cash también protagonizará «Vought Rising», repitiendo su papel de tormenta. Los miembros adicionales del reparto incluyen a Jorden Myrie, Nicolò Pasetti, Ricky Staffieri y Brian J. Smith. La producción recientemente comenzó.

«Vought Rising» se ordenó originalmente en Prime Video en julio de 2024. El programa ha sido descrito como un «misterio de asesinato retorcido» que tendrá lugar en la década de 1950. La serie está siendo showrun por Paul Grellong, quien producirá el creador ejecutivo junto con el creador de «The Boys» Eric Kripke. Los productores ejecutivos adicionales incluyen a Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr y Jim Barnes. El efectivo y los ackles son ambos productores.

La precuela de «The Boys» proviene de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios, en asociación con Kripke Enterprises, Rogen y Goldberg’s Point Gray Pictures y la película original.

Producción recientemente envuelta en el Quinta y última temporada de «The Boys» que ha sido un éxito para el video principal. Junto con la serie Mothership y «Vought Rising», Prime Video también tiene la serie hermana de la universidad «Gen V» y la antología animada «The Boys Presents: Diabelleical».

Jensen Ackles como Soldier Boy

Mason tinte como bomba

Will Hochman como torpedo