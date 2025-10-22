The Boys Boss en Gen V Finale, videojuego, spin-off de México, temporada final

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del final de la temporada 2 de “Generación V”, que ahora se transmite en Prime Video de Amazon.

El final de la temporada 2 de “Gen V” abrió la puerta al capítulo final de “los chicos”, con un final que demostró que al menos un personaje en el Universo Cinematográfico de Vought podría tener lo necesario para destruir a Homelander, ya que ella acaba de matar al super que finalmente había matado a Homelander. creado Patriarca.

En el episodio, titulado «Los Guardianes de Godolkin» (que no debe confundirse con «Guardianes de Godolkin», el episodio final de la temporada 1, en una broma al estilo «Suicide Squad» versus «The Suicide Squad»), Marie (Jaz Sinclair) controla sus poderes de control de la sangre hasta el punto de poder derrotar al todopoderoso Thomas Godolkin (Ethan Slater) antes de que él pueda tomarlo. Identifica a todos los súper estudiantes “débiles” de God U.

Pero sólo porque Godolokin esté muerto (seguramente esta vez) no significa que haya terminado en el mundo de “The Boys”. Eric KripkeEl showrunner de “The Boys” y cocreador de “Gen V”, dice que le encantaría incorporar a la estrella de “Wicked”, Slater, a la serie precuela de “The Boys”, “Vought Rising”, que actualmente se encuentra en producción con las estrellas Jensen Ackles y Aya Cash retomando sus papeles como Soldier Boy y Stormfront. Por ahora, sin embargo, Kripke dice: “Está un poco ocupado con esta pequeña película independiente sobre brujas, no sé si habrán oído hablar de ella.

«Y ha estado haciendo prensa, por lo que ha sido un poco complicado programarlo, pero lo hemos estado intentando», continúa Kripke. «Si hay una segunda temporada de ‘Vought Rising’, definitivamente lo incluiríamos como Godolkin. Estoy tan fascinado por ese personaje, y traerlo junto a Frederick Vought y ver a esos dos monstruos trabajar juntos, sería una maravilla».

Keeya King (Annabeth More), Jaz Sinclair (Marie More), Maddie Phillips (Cate Dunlap), Derek Luh (Jordan Lih), Lizze Broadway (Emma Meyer), Asa Germann (Sam) Cortesía de Prime Video

(Hablando de la historia de fondo de Godolkin, ¿Kripke está buscando contratar a alguien para interpretar al hombre aún desconocido que sirvió como el primer “títere” de Godolkin antes de hacerse con Cipher de Hamish Linklater? “Todavía no”, dice. “Pero tal vez”.)

Kripke dice que cuando se estrene el próximo año, la quinta y última temporada de “The Boys” comenzará “aproximadamente seis meses” después de donde termina el final de la temporada 2 de “Gen V”, con Marie y sus amigos uniéndose a Annie/Starlight (Erin Moriarty) y A-Train (Jessie T. Usher) en su lucha contra Vought. «Tendrás una idea de esta resistencia que realmente comienza al final de ‘Gen V’ (cómo ha ido) cuando veas la quinta temporada de ‘The Boys’. Y el spoiler es: No bien», dice.

Si bien los poderes de Marie son poderosos, Kripke dice que él y la showrunner de “Gen V”, Michele Fazekas, no la presentan como una Dios ex machina quien está completamente preparado y listo para resolver el gran problema de Homelander en “The Boys”.

«Ella es súper poderosa, pero eso no significa necesariamente que sea excelente controlándola», dice Kripke. «Ella no es Keanu al final de ‘The Matrix’ porque, según el siguiente par de ‘Matrixes’, no es muy bueno para el drama. Quieres un personaje que realmente esté luchando y creciendo, especialmente una niña como Marie. Así que, aunque tiene mucho poder puro, tiene que aprender a controlarlo».

Jasper Salvaje/Prime

Basado en todo lo que los fanáticos han visto al final de la temporada 2 de “Gen V”, Kripke ahora puede confirmar el alcance del poder de Marie como tal: «Ella controla la sangre hasta el nivel celular, por lo que eso puede significar manipularla para curar a alguien. Eso podría significar hacer que la sangre dentro de su cabeza sea combustible. Eso puede significar usarla como un látigo. Ella tiene el control final sobre cualquier célula que sea parte de la sangre de alguien, ¿signo de interrogación?»

Según Kripke, la sala de escritores ha definido el poder de Marie como dentro de «la misma rama del árbol» que el de Victoria Neuman, la vicepresidenta a quien Butcher mató en el final de la cuarta temporada de «The Boys», pero «más poderosa», dice. Y eso sería clave para cualquier batalla futura con Homelander, quien todavía aterrorizaba a Neuman.

Consulte a continuación para obtener más información sobre VariedadEntrevista final de la temporada 2 de “Gen V” con Kripke, quien habla sobre los planes para una posible temporada 3, un posible videojuego de “The Boys” y una actualización sobre el spin-off de “The Boys” ambientado en México.

Jessie T. Usher como A-Train Cortesía de Prime

¿Hay planes para la tercera temporada de “Gen V” después de la última temporada de “The Boys”?

Nos gustaría. Quiero decir, tenemos una historia, hemos hablado de ella y, de hecho, me encanta. Me encantan las nociones que se han difundido. Todo se reducirá a esa clásica y muy aburrida respuesta televisiva: los ratings. Necesitamos suficiente gente para ver y justificar que Amazon nos elija para una tercera temporada. No lo sabemos. Están observando los números de cerca. Están manteniendo una cara de póquer bastante tensa en este momento, pero con suerte. Cuéntaselo a tus amigos, mira el programa. ¡Consigamos una temporada 3!

He escuchado algunos rumores de que podría haber una adaptación de videojuego que funcione. Hemos visto personajes como Homelander aparecer como integraciones en algunos otros juegos como “Mortal Kombat 1”, pero ¿se está preparando una adaptación real del videojuego “The Boys”?

Actualmente existe el deseo, pero no hay planes concretos, de un juego de consola. No quiero revelar nada, porque no estoy seguro de lo que puedo decir o no, pero hay planes para otros tipos de videojuegos que no son necesariamente Xbox o PlayStation.

Erin Moriarty como Annie/Starlight en la segunda temporada de “Gen V”/Amazon Cortesía de Prime

¿La serie derivada de “The Boys” ambientada en México todavía está en proceso y, de ser así, dónde tendría lugar en la línea de tiempo de “The Boys”?

Todavía está en proceso. gareth [Dunnet-Alcocer]que es un escritor increíble, está escribiendo borradores ahora mismo. Está en desarrollo. Creo que es hilarante. Pero ya veremos, está pasando por los rápidos y llenos de baches del desarrollo. Tendría lugar en algún momento después de la temporada 5 de “The Boys”.

Sabiendo que existe una posibilidad para eso, y existe una posibilidad para la temporada 3 de “Gen V”, ¿podríamos ver potencialmente que algunos personajes existentes de la serie principal de “The Boys” continúen dependiendo de quién sobreviva?

Sí, esa sería la esperanza, que haya ciertos personajes que podamos cruzar a “The Boys” México. [spinoff]. Pero ya veremos.

Entonces, al final de “The Boys”, ¿cuál dirías que es el objetivo? ¿Qué historia estás intentando terminar al final de “The Boys”?

Yo diría que estamos tratando de aterrizar el avión, en realidad, en las preocupaciones principales de “The Boys”, que son Butcher vs. Homelander; la historia de amor de Hughie y Annie; la tensa relación entre hermano mayor y hermano pequeño de Butcher y Hughie: todas las cosas de las que trata “The Boys”, estamos tratando de llevarlas a una conclusión de una manera sorprendente y emotiva.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.