‘The Amazing Race’ revela los equipos de la temporada 38, con las estrellas de ‘Big Brother’

Como «La carrera increíble«Regresa este otoño con un grupo de All-Star»Hermano mayor«Alums compiten entre sí, y emparejados con un amigo o familiar como su compañero de viaje, CBS ha lanzado los nombres de esos equipos que compiten en todo el mundo para la temporada 38.

Organizado por Phil Keoghan, «The Amazing Race» se estrena en su nueva temporada en un día y hora especial el jueves 25 de septiembre de 9 pm ET a 10:30 p.m. ET, antes de pasar a su período de tiempo de miércoles regular el miércoles 1 de octubre a las 9:30 p.m. ET.

Aquí está el logline de este año: «Los huéspedes convertidos en los Racers inician la temporada en Amsterdam, donde enfrentan piezas de juego clásicas y giros inesperados de inmediato. Por primera vez en la increíble historia de la carrera, los equipos enfrentan su primer desafío antes de incluso alinear en la línea de partida, el primer equipo para completar la tarea recibe un pase expreso y el último equipo para completar la tarea de la nueva tarea a lo largo de una ruta de la nueva tarea a lo largo de la nueva ruta. Báñate como un rey en Budapest y paracaidismo casi 13,000 pies sobre Rumania «.

«‘The Amazing Race’ lleva a los corredores y espectadores en un viaje inolvidable», dijeron los cocreadores y productores ejecutivos Bertram Van Munster y Elise Doganieri en una declaración conjunta. «Con una tripulación itinerante de más de 100 personas, en el transcurso de 38 temporadas, hemos viajado a casi 100 países y más de 1 millón de millas, una hazaña extraordinaria de narración de cuentos y logística. Para esta temporada, fue divertido traer a los ex jugadores de ‘hermano mayor’ fuera de la casa y en una aventura en el mundo real, ya que la carrera es una triunfa global que continúa inspirando y conectar a las personas por todo el mundo».

Aquí están los equipos de esta temporada:

Angela Murray y Lexi Murray (Sonja Flemming/CBS)

Angela Murray (51, agente de bienes raíces – «Gran Hermano» Temporada 26) y Lexi Murray (23, esteticista)

Madre e hija de Syracuse, Utah y Las Vegas, Nev.

Hannah Chaddah y Simone Chaddah (Robert Voets/CBS)

Hannah Chaddha (25, estudiante de medicina – Temporada 23 de «Gran Hermano») y Simone Chaddha (22, estudiante de posgrado)

Hermanas de Washington, DC y Los Ángeles

Izzy igual y Paige Seber (Sonja Flemming/CBS)

Izzy Gleicher (34, flautista – «Gran Hermano» Temporada 25) y Paige Seber (32, diseñador de iluminación)

Pareja comprometida de Nueva York, NY

Jack Baham y Cheelsie Baham (Sonja Flemming/CBS)

Jack Baham (58, bombero de La City) y Chelsie Baham (28, orador motivacional – ganador de la temporada 26 de «hermano mayor»)

Padre e hija de Rancho Cucamonga, California.

Jack Palumbo y Enzo Palumb (Sonja Flemming/CBS)

Jack Palumbo (40, analista financiero) y Enzo Palumbo (47, Lineboat Handler – «Gran Hermano» temporadas 12 y 22)

Hermanos de Marlton, NJ y Bayona, NJ

Jas Bains y yo Bains (Sonja Flemming/CBS)

Jas Bains (28, emprendedor) y Jag Bains (27, empresario – ganador de la temporada 25 de «Big Brother»)

Hermanos/empresarios de Omak, Wash.

Joseph Abdin y Adam Abdin

Joseph Abdin (28, abogado – «Gran Hermano» Temporada 24) y Adam Abdin (24, Estudiante de derecho)

Hermanos de Palm Beach, Florida, y Miami

Kat Dunn y Alex Romo (Sonja Flemming/CBS)

Kat Dunn (35, Influencer – «Gran Hermano» Temporada 21) y Alex Romo (32, fotógrafo)

Citas de Dallas

Kristine Bernabe y Rubina Bernabe (Sonja Flemming/CBS)

Kristine Bernabe (38, Diseñadora Floral) y Rubina Bernabe (36, Creador de contenido – Temporada «Big Brother» Temporada 26)

Hermanas de Los Ángeles

Kyland Young y Taylor Hale (Sonja Flemming/CBS)

Kyland Young (34 años, creador de contenido – Temporada 23 de «Big Brother») y Taylor Hale (30, personalidad de los medios – ganador de la temporada 24 de «Big Brother»)

Data de Los Ángeles, California.

Megan Turner y Matt Turner (Sonja Flemming/CBS)

Megan Turner (24, especialista en jet privado) y Matt Turner (25, creador de contenido – «Gran Hermano» Temporada 24)

Recién casados de Providence, RI

Natalie Negrotti y Stephanie Negrotti (Sonja Flemming/CBS)

Natalie Negrotti (34, presentadora de televisión – «Gran Hermano») y Stephanie Negrotti (36, hospitalidad)

Hermanas de la ciudad de Nueva York y Kauai, Hawaii

Laureles y Eric des Laurie (Sonja Flemming/CBS)

Tucker des Lauriers (31, Chef – «Gran Hermano» Temporada 26) y Eric Des Lauriers (32, analista senior de investigación)

Hermanos de Brooklyn, NY y Boston

Jerry Bruckheimer, Bertram Van Munster, Elise Doganieri, Phil Keoghan y Patrick Cariaga son los productores ejecutivos. World Race Productions es el productor de «The Amazing Race» en asociación con Jerry Bruckheimer Television, ABC Studios y Amazing Race Productions. La serie fue creada por Bertram Van Munster y Elise Doganieri.

