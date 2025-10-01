‘The Abandons’ establece la fecha de lanzamiento de Netflix, deja caer nuevas imágenes de primera vista

Netflix ha presentado imágenes de primer aspecto para la temporada de debut de «»Los abandonos«Que se estrenará el 4 de diciembre.

La serie dramática occidental se lleva a cabo en 1854 y sigue a dos matriarcas de diferentes familias. La logline oficial del programa dice: «Una de riqueza y privilegio obligado por la sangre, la otra una familia encontrada de huérfanos y marginados obligados por el amor y la necesidad encuentran su destino vinculado por dos crímenes, un secreto horrible, un amor cruzado y un pedazo de tierra con plata debajo».

Continúa: «La colisión se hace eco de la lucha estadounidense de los que tienen y los que no tienen, en un lugar justo más allá del alcance de la justicia». El espectáculo fue creado por Kurt Sutter, quien tiene un crédito de productor ejecutivo; Otros EP son Chris Keyser, Robert Askins, Stephen Surjik, Otto Bathurst, Emmy Grinwis y Jon Paré.

La serie está protagonizada por Lena Headey, Gillian Anderson, Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Rigo, Lucas Till, Aisling Franciosi, Toby Hemingway, Michael Greyeyes, Ryan Hurst, Katelyn Wells, Clayton Cardenas, Elle-Maija Tailfoathers, Brían F. O’Byrne, MARTESCHACA, PATTENAS, ELLE-MAIJA TAYFOTHERS, BRÍ Michael Ornstein, Jonathan Koensgen, Jack Doolan, Michiel Huisman, Haig Sutherland y Sarah White.

Echa un vistazo a las primeras imágenes de «El abandono» a continuación:

Primero looks/trailers

Bloomberg Media ha presentado el trailer oficial de su «Guía de un optimista al planeta», que se estrena el 22 de octubre.

Organizada por el actor y defensor del clima Nikolaj Coster-Waldau, la serie destaca a las personas y las comunidades que están impulsando a la humanidad hacia un futuro más brillante y sostenible.

La temporada de seis partes se transmitirá los miércoles a las 8 pm en Bloomberg Originals y estará disponible en plataformas de transmisión principales como Samsung TV+, Amazon Prime Video y LG Canals. También se emitirá a las 10 pm ET en Bloomberg TV y estará disponible a pedido en Bloomberg.com y YouTube.

Coster-Waldau viaja a las montañas andinas, el río Ganges, la selva tropical ecuatoriana, París y más. La nueva temporada mostrará historias que giran en torno a los esfuerzos de Dinamarca para restaurar las zonas muertas costeras, los inspiradores proyectos de reforestación de manglares de la India y las voces del pueblo Achuar de Ecuador, que comparten su visión para un futuro sostenible.

Mira el trailer a continuación:

PLIMSOLL PRODS. Y Blumhouse Television ha lanzado el avance oficial de su nueva serie de crossover de Horror e Historia Natural, «Nightmares of Nature».

Narrado por Maya Hawke, el primer conjunto de episodios se lanzará el 30 de septiembre con el segundo lote que se estrenará el 28 de octubre. «Nightmares of Nature» se centra en héroes animales que luchan para sobrevivir a los horrores de la vida real que se encuentran en la naturaleza.

PLIMSOLL PRODS. El CEO Grant Mansfield, quien también es productor ejecutivo de la serie, dijo: «Puedo prometer que nunca has visto un programa de historia natural como este. Cuando combinas la vida silvestre y el horror, algunas cosas extrañas y entretenidas suceden. Trabajar con Blumhouse Television en este programa ha sido una explosión y creo que esto será un verdadero regalo de Halloween para audiencias en todas partes».

Mira el trailer a continuación: