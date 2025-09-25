Tharoor quiere que los jugadores de cricket indios jueguen en el espíritu del juego contra Pak







En medio de la acalorada controversia que ocurre entre India y Pakistán jugando entre sí en la Copa Asia, el Congreso Diputado shashi tharoor salió con algunas declaraciones sorprendentes el jueves.

Es probable que India y Pakistán se enfrenten nuevamente el domingo en la final de la Copa de Asia. Expresando sus puntos de vista sobre el mismo, el diputado del Congreso Shashi Tharoor ha intervenido en la controversia que rodea a los jugadores indios que se niegan a estrechar la mano con sus homólogos paquistaníes durante el torneo.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, el diputado del Congreso Shashi Tharoor dijo que si bien las emociones contra Pakistán son comprensibles, el espíritu del juego debe mantenerse separado de la política y los conflictos militares.

El diputado del Congreso, Tharoor, dijo además que «personalmente siento que una vez que se había tomado la decisión de jugar, si nos sentimos tan fuertemente por Pakistán, no deberíamos haber jugado … pero si vamos a jugarlos, deberíamos jugar en el espíritu de un juego, y deberíamos haber sacudido sus manos», según lo citado por la agencia de noticias Ani.

Además agregó: “Hemos hecho esto antes en 1999, cuando el Guerra de Kargil estaba pasando. El mismo día en que los soldados murieron por nuestro país, estábamos jugando la Copa del Mundo en Inglaterra contra Pakistán. Estábamos estrechando sus manos incluso entonces porque el espíritu del juego es un espíritu diferente de lo que sucede entre países, entre ejércitos, etc. Esa es mi punto de vista «.

El diputado del Congreso de Kerala comentó además que las reacciones de ambos lados mostraron una falta de deportividad, y el deporte siempre debe jugar en el espíritu del juego en lugar de poner el espectro político en el medio.

Shashi Tharoor agregó además que, «Si el equipo paquistaní, después de haber sido insultado la primera vez, decidió insultarnos la segunda vez, muestra que el espíritu del juego falta en ambos lados», como cita la agencia de noticias ANI.

El jueves, el Junta de Control para Cricket en India (BCCI) Oficialmente también presentó una queja contra los crickets de Pakistán Sahibzada Farhan y Haris Rauf por sus acciones inapropiadas durante el encuentro de Super Four de la Asia Copa de alto voltaje el 21 de septiembre.

Supuestamente los crickets paquistaníes Sahibzada Farhan y Haris Rauf hicieron acciones que estaban en contra del espíritu del juego.

Durante las entradas de Pakistán, el abridor Sahibzada Farhan celebró su medio siglo de manera controvertida al sostener su bate como un arma, un movimiento que ha sido ampliamente criticado por ser insensible y provocativo.

Más adelante en el partido, el jugador de bolos rápido Haris Rauf, mientras filmaba en la línea de límite, respondió a los Jeers de los espectadores indios levantando sus dedos para indicar «0-6», una referencia a las afirmaciones infundadas de Pakistán de que derribaron seis jets de caza india durante «Operación Sindoor».

Según fuentes de BCCI, se ha presentado una queja ante el Consejo Internacional de Cricket (ICC) y combinar el árbitro Andy Pycroft. El equipo indio ha exigido una acción estricta contra ambos jugadores por conducta que creen que cruzó la línea de comportamiento aceptable en el campo, informa ANI.

(Con entradas de ANI)





