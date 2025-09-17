Thane St Depot, una vez vital Hub, ahora refleja la negligencia cívica







Construido para servir como un centro de transporte vital para la región, el depósito de autobuses Thane St (State Transport) ahora se erige como un símbolo de negligencia impactante, según un informe de medio día. El depósito, utilizado diariamente por miles de viajeros, está lleno de baches, lodo e infraestructura desmoronada. La condición de los edificios que albergan el Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) El personal es aún peor. Oficinas interiores donde se lleva a cabo un importante trabajo administrativo diariamente, los techos están al borde del colapso, con las losas de concreto que ya dan paso y varillas de acero expuestas. El personal informa que trabaja bajo miedo constante, no está seguro de si llegarán a casa a casa cada día.

Una persona fue citada en el informe diciendo que el depósito parece haber sido bombardeado. Si bien los lugareños dijeron que el depósito es una bomba de tiempo, un funcionario afirmó que el trabajo de reparación estaba programado para comenzar en los próximos 15 días. Debe haber una sensación de urgencia y acción rápida. Hay tantos empleados y pasajeros en el depósito, y tantas vidas están en juego.

Debe ser inaceptable que los empleados teman por la vida y la extremidad en un lugar de trabajo. Si bien existe el peligro de daño físico, estos empleados también verán que su salud mental se ve gravemente afectada. Hoy, con el énfasis en la salud mental y el reconocimiento de la importancia de la salud mental que juega un papel muy importante en el bienestar general, los empleados deben recibir un entorno seguro y limpio para trabajar. De lo contrario, es seguro que afectará la calidad del trabajo por parte de estos empleados.

Los tomadores de decisiones ahora deben asegurarse de que no haya pasar el dinero. No podemos, como es neumático y, a veces, trágicamente familiar, simplemente reaccionar a un desastre. La bomba de tiempo de tictac no es hipérbole. Es realidad. Desactivar la situación realizando reparaciones en doble tiempo rápido. Si las personas necesitan ser trasladadas, muévete también.





