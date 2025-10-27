Thane: la mano de un pescador se salvó de la amputación después de una rara picadura de anguila en Uttan







Un pescador de 42 años de Uttan, Sandip Bhoir (nombre cambiado), escapó milagrosamente después de que los médicos de los hospitales Wockhardt, Carretera Mirasalvó su mano de la amputación tras una rara y grave picadura de anguila.

El brazo herido del pescador. FOTO A TRAVÉS DE VINOD KUMAR MENON

Sandip, que ha pasado décadas pescando en las costas rocosas de la playa de Uttan en Bhayander, fue mordido por un pez anguila mientras manipula su captura. El pez se le escapó y lo mordió dos veces en la muñeca izquierda, causándole cortes profundos y sangrando abundantemente. Sus compañeros pescadores intentaron controlar la hemorragia con una venda compresiva apretada antes de llevarlo al hospital, casi 17 horas después del incidente.

Cuando llegó al Departamento de Emergencias de los hospitales Wockhardt, Mira Road, la mano y el antebrazo de Sandip estaban muy hinchados, pálidos y carecían de circulación sanguínea o sensación. No podía mover los dedos e incluso el movimiento pasivo le provocaba un dolor insoportable.

Después de un examen detallado, los médicos le diagnosticaron síndrome compartimental agudo, una afección que pone en peligro las extremidades y en la que la hinchazón corta el flujo sanguíneo a los músculos y nervios.

Inmediatamente fue trasladado de emergencia al quirófano. cirugía por el Dr. Sushil Nehete, microcirujano plástico, de mano y reconstructivo, con la Dra. Priti Dixit, anestesista, manejando la anestesia durante este procedimiento complejo y de alto riesgo en los hospitales Wockhardt, Mira Road.

El Dr. Sushil Nehete dijo: «Cuando llegó el paciente, su mano había perdido completamente la circulación. Cualquier retraso adicional podría haber provocado un daño muscular irreversible y una posible amputación. En los hospitales Wockhardt, Mira Road, realizamos una fasciotomía de emergencia, liberando la presión en los compartimentos del antebrazo y el túnel carpiano, lo que restauró instantáneamente el flujo sanguíneo. En unos pocos días, comenzó a recuperar la sensación y el movimiento».

El Dr. Nehete explicó además que inmediatamente después de la cirugía, cuando se restableció el flujo sanguíneo a los músculos, los productos de desecho metabólicos ingresaron al torrente sanguíneo, lo que plantea un riesgo grave de insuficiencia renal, una complicación conocida después de revascularizar extremidades isquémicas. Gracias a la cirugía oportuna y al manejo experto por parte del equipo de la UCI de los Hospitales Wockhardt, el paciente fue monitoreado de cerca y sus riñones estuvieron protegidos contra daños.

La Dra. Priti Dixit, anestesista de los hospitales Wockhardt, Mira Road, desempeñó un papel fundamental para garantizar la estabilidad del paciente durante toda la cirugía.

Después de la cirugía, la recuperación de Sandip ha sido notable. La circulación de su mano volvió inmediatamente después de la operación y, durante las siguientes semanas, la sensación y el movimiento mejoraron significativamente. Actualmente está recibiendo tratamiento de heridas, pronto necesitará un injerto de piel y está en un programa de fisioterapia para recuperar la función completa de la mano.

El Dr. Nehete añadió: «La intervención quirúrgica oportuna en los hospitales Wockhardt, Mira Road, fue crucial. Estamos contentos de que su mano se haya salvado y se espera que se recupere por completo en unos meses».

Pez Anguila o pez esbelto que pertenece al orden Anguilliformes. A diferencia de la mayoría de los peces, que tienen una forma corporal típica, las anguilas tienen un cuerpo alargado, serpiente-cuerpos parecidos, que les ayudan a navegar a través de espacios estrechos y excavar en el barro o la arena. Hay más de 800 especies de anguilas y se pueden encontrar tanto en ambientes marinos como de agua dulce.





