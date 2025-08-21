‘Thama’ y ‘Param Sundari’ lideran la oferta de ocho film Maddock de primer video

Video principal India ha firmado un acuerdo de licencia post-teatral de varios años con Películas de MaddockAsegurar los derechos de transmisión exclusivos mundiales para ocho títulos próximos muy esperados de la casa de producción india.

El acuerdo convierte a Prime Video en la transmisión global para películas de la popular popular de Maddock universo de comedia de terror establecido para estrenarse teatralmente entre 2025 y 2027, incluido «Thama», protagonizando Ayushmann Khurrana y Rashmika Mandanna, que forma parte del universo «Stree», y otros dos títulos de franquicias que se anunciarán. La pizarra estará disponible para los miembros principales de más de 240 países y territorios poco después de sus lanzamientos teatrales.

El acuerdo se basa en el éxito de «Stree 2», la última entrega de la franquicia de comedia de terror de Maddock, que se convirtió en uno de los mayores éxitos de transmisión globales de Prime Video y ayudó a expandir la base de fans de la película más allá de su carrera teatral.

Entre los títulos incluidos en el acuerdo se encuentran «Param Sundari», protagonizada por Sidharth Malhotra y Janhvi Kapoorque llegará a los cines el 29 de agosto. La pizarra también presenta expansiones de franquicias «Shiddat 2» y «Badlapur 2», además de «Ikkis» de Sriram Raghavan protagonizado por Agastya Nanda, con películas adicionales para revelar.

La colaboración extiende la asociación de larga data entre Prime Video y Maddock Films, que anteriormente ha traído títulos que incluyen «Stree 2», «Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya» y «Stree» a la plataforma, junto con la coproducción «Bhool Chuk Maaf» y la serie original «Jee Karda».

Dinesh Vijan, CEO y fundador, Maddock Films, dijo: «Prime Video ha defendido constantemente el cine que trasciende los idiomas, las geografías y los formatos. Desde nuestro universo de comedia de terror hasta nuestra franquicia más querida, nuestro esfuerzo siempre ha sido crear mundos que le encantan los audiencias hasta la revisión de la visión de la presentación de la historia de la historia de los cuentos. a una etapa verdaderamente global.

«Estamos encantados de expandir nuestra colaboración estratégica con las películas Maddock de Dinesh Vijan para continuar cumpliendo nuestra promesa de traer historias convincentes al público en todo el mundo», agregó Manish Menghani, director y jefe de licencias de contenido para el video principal de la India. «Esta lista de múltiples películas no solo se basa en las secuelas únicas y muy populares de la comedia de terror y las franquicias, sino que también trae una combinación distintiva de originalidad creativa y narraciones frescas que es sinónimo de Maddock».

Fundada en 2005, Maddock Films ha construido una reputación de éxitos que incluyen «Love Aaj Kal», «Cóctel», «Badlapur», «Hindi Medium», «Stree», «Luka Chuppi», «Bala», «Mimi» y «Chor Nikal Ke Bhaga». El estudio entregó recientemente dos de las películas en hindi en hindi más recompensas de todos los tiempos con «Stree 2» y «Chhaava».