Teyana Taylor sobre estar abierta a una secuela de ‘Una batalla tras otra’

Teyana Taylor es un cantante, compositor, coreógrafo, actor y director que también está actualmente en la escuela culinaria y diseña camisetas gráficas y productos. Y ella no sólo incursiona en estos campos: sobresale. Entonces, surge la pregunta: ¿hay algo en lo que ella sea mala? «Odio tener frío», revela Taylor. «El frío me va a conquistar cada vez. Ni siquiera puedo fingir. Si tuviera que hacer una audición para una película de invierno, no».

Afortunadamente, las temperaturas deberían ser suaves en enero cuando reciba el premio Creative Impact in Breakthrough Performance Award en un brunch especial el 4 de enero en los Palm Springs International Film Awards por su papel en “” de Paul Thomas Anderson.Una batalla tras otra.” Ella interpreta a Perfidia Beverly Hills, miembro de un grupo de resistencia que da a luz y luego abandona a su hija, Willa. Dieciséis años después, Willa se encuentra en el centro de una conspiración masiva que saca de su escondite a algunos de los antiguos aliados de su madre. Y Taylor es una fuerza: motivada, decidida, sexy e inteligente. Ella se mantiene firme frente a los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio y Sean Penn.

Los dos trabajaron juntos para construir el papel. Eso incluyó la batalla de Perfidia contra la depresión posparto, algo que la madre de dos hijos entiende personalmente. De hecho, improvisó varias líneas sobre “la sensación de no sentirse vista y de no sentirse bella, de no sentirse escuchada y simplemente de no poder prenderse al bebé”. Agradeció que Anderson hubiera elegido incluirlo. «Siento que es un tema del que no se habla lo suficiente. Estaba ansiosa y emocionada por empezar a profundizar en esas capas».

Taylor anteriormente obtuvo elogios por su actuación en la película ganadora de Sundance de 2023, “A Thousand and One”, donde interpretó a otra madre complicada que secuestra a su propio hijo para sacarlo de un hogar de acogida. No tiene reparos en asumir un papel que algunos miembros de la audiencia podrían juzgar.

“[Perfidia] «Toma decisiones con las que tal vez no todos estemos de acuerdo, pero todos podemos estar de acuerdo en el hecho de que ella es ella misma sin pedir disculpas y se mantiene firme en muchas cosas que probablemente no hubiéramos podido hacer en algún momento», señala. «Especialmente como mujer, nos dicen que tenemos demasiada confianza, que tenemos que bajar el tono. Aquí vemos a esta mujer. Es como ‘No, no me callarás’. No me decepcionarás. No jugaré a las casitas contigo’”.

El personaje es tan fascinante y complejo que Taylor no dudaría en interpretarla nuevamente. Al notar que Perfidia desaparece de la película durante 16 años solo para saber de ella en una carta al final, le encantaría saber más sobre su vida. Así que está abierta a una secuela o una pieza complementaria: sugiere el “Universo expandido de Perfidia Beverly Hills” y dice que le diga a Anderson: “¡Él podría haber hecho un ‘Wicked!’ Podría haberlo filmado todo y dividirlo en dos porque tiene mucha historia”. Incluso sugiere hacer un spin-off utilizando material que no apareció en el montaje final y escenas nuevas. «Literalmente podrías fusionar las otras piezas, conseguir algunas escenas nuevas conmigo y luego soltarlas, soltarlas como si fuera un mixtape».