Teyana Taylor revela el cortometraje de la sala de escape «

Teyana Taylor ha presentado imágenes fijas De su próximo cortometraje «Escape Room», con canciones del próximo álbum del mismo nombre, exclusivamente en Variedad.

La cantante dirigió y produjo la película «Escape Room», en la que protagoniza junto a su novio Aaron Pierre. Desarrolló la película junto con su compañía de producción femenina The Tunties, y sirve como una representación visual de los temas de oscuridad del álbum en la angustia y la ligereza de la curación.

«‘Escape Room’ no es solo una película o un álbum, es un mundo en el que construí para vivir, sangrar y sanar», dice Taylor en un comunicado compartido con Variedad. «Vencé a mi corazón en cada capa, desde la historia hasta el sonido, para capturar ese viaje que todos realizamos a través de las sombras de la angustia, ya sea que sea el amor perdido, las amistades rotas, los sueños diferidos y los guíese hacia la ligereza de la curación. Es la representación visual de mis cicatrices, la imagen de mi curación y un espejo para cualquiera que sea listo para enfrentar su propia verdad. Esto es más que una historia … es un lugar para romper libre». »

Taylor se está preparando para el lanzamiento de su álbum «Escape Room», llegando el viernes. El proyecto presenta apariciones invitadas de Jill Scott, Tyla, Lucky Daye, Kaytranada y Tasha Smith, así como las interludios de narración de Taraji P. Henson, Sarah Paulson, Kerry Washington, Regina King, Issa Rae, Niecy Nash, La y Jodie Turner-Smith.

Celebrará el álbum y el cine con un evento en Culver Theatre y Culver City HQ de Amazon Music el viernes. Será transmisión en vivo en la aplicación Amazon Music y Amazon Music Channel en Twitch. Después de la proyección, la película estará disponible para ver en Prime Video.

Echa un vistazo al cortometraje de «Escape Room» a continuación: