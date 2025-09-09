Teyana Taylor en una batalla tras otra: Cuidado, Tom Cruise

Teyana Taylor está viviendo su mejor vida de estrella de acción en «Una batalla tras otra. «

Ella coprotagoniza la película de Paul Thomas Anderson como Perfidia Beverly Hills, quien comparte a una hija (Chase Infiniti) con un stoner ex revolucionario (Leonardo DiCaprio).

Solo en el remolque, se ve a Taylor disparando una ametralladora mientras estaba embarazada. «Bitch, me sentí como Tony Montana», me dijo el lunes por la noche en el estreno de la película en Los Ángeles, refiriéndose al personaje icónico de Al Pacino en «Scarface». «Era lindo, era realmente lindo. Lo pasé bien porque no sé si lo haría en la vida real … tal vez [but] sin el vientre «.

Ella continuó: «Por cierto, hice todas mis propias acrobacias. Bueno, como el 99% de ellos … ya sabes, me gusta sentirme como Tom Cruise en el set. Cuidado, Tom Cruise «.

La película también protagoniza Benicio del Toro, Pasillo de regina, Sean Penn y Alana Haim.

DiCaprio describió a su personaje como un tipo «que se sienta a casa y fuma mari El tipo en «The Big Lebowski» de 1998. DiCaprio explicó que la naturaleza sedada de Bob trajo una cierta capa de facilidad al papel, especialmente cuando se trataba de realizar las muchas acrobacias de la película, o «una serie de fracasos», como él lo expresa.

«Hicimos muchas cosas locas en esta película», explicó. «Pero ya sabes, esa es la diferencia de lo que hace Pablo. Es diferente a todo lo demás. Quiere ver que el tipo caiga».

DiCaprio insistió en que no fue método para el papel fumando. «No puedo hacerlo. No puedo actuar», explicó.

La película de carga política no se dobla derecha o izquierda, Del Toro insistió: «Hay aspectos que tal vez hablan sobre los extremos a la izquierda y a la derecha y pueden correr a AMUCK … tiene eso como una de las cosas en la película que hace que la trama cargue a través de ella».

«Una batalla tras otra» está en los cines el 26 de septiembre.