El Cairo, VIVA – Cumbre Paz Gaza celebrada en Sharm El-Sheikh, EgiptoLunes 13 de octubre de 2025, copresidido por el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el presidente estadounidense Donald TriunfoAl que asistieron 35 líderes mundiales, se acordó la paz en la Franja de Gaza.

Los participantes en la cumbre en la declaración conjunta, incluido el líder estadounidense, Katar, turcoy Egipto, están comprometidos a resolver cualquier disputa futura mediante la diplomacia y la negociación, no mediante la violencia, según una declaración conjunta publicada por la Casa Blanca.

«Por la presente nos comprometemos a resolver disputas futuras a través de medidas y negociaciones diplomáticas, en lugar de violencia o conflictos prolongados», según el comunicado publicado el lunes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la Cumbre de Gaza en Sharm el-Sheikh

A esta reunión asistieron varios líderes mundiales de Medio Oriente, Europa y Asia, incluido el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el rey jordano Abdullah II, el presidente palestino Mahmoud Abbas, el presidente indonesio Prabowo Subianto, así como el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz.

Además, también estuvieron presentes jefes de Gobierno de Italia, España, Inglaterra, Grecia, Hungría, Pakistán y Canadá, así como representantes de instituciones internacionales como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit.

Nosotros, los abajo firmantes, damos la bienvenida al compromiso y la implementación verdaderamente históricos de todas las partes del Acuerdo de Paz de Trump, que pone fin a más de dos años de profundo sufrimiento y pérdida, abriendo un nuevo capítulo para una región caracterizada por la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad.

La siguiente es la Declaración de Paz de Gaza firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente egipcio Abdel Fattah El-Sisi, el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, el presidente de la República de Turquía Recep Tayyip Erdoğan, como se informó en el sitio web de la Casa Blanca (www.casablanca.gov):

Apoyamos y respaldamos los esfuerzos sinceros del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y traer una paz duradera al Medio Oriente. Juntos implementaremos este acuerdo de una manera que garantice la paz, la seguridad, la estabilidad y las oportunidades para todos en la región, incluidos palestinos e israelíes.