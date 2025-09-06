Texas se enfrenta al revés antes del juego de Spartans

Texas Longhorns Los fanáticos han estado esperando ansiosamente decir si Emmett Mosley V finalmente podría regresar al juego después de una lesión. Y aunque las primeras noticias de esta semana se habían visto positivas, ahora parece que los fanáticos tendrán que esperar un poco más para verlo en acción.

ESPN informó que no es probable que Mosely regrese

En una actualización a primera hora de la tarde del 5 de septiembre, el día antes del partido contra los Spartans del Estado de San José, Pete Thamel de ESPN reveló que no es probable que Mosley regrese esta semana.

Él escribió«Fuentes: se espera que el receptor abierto de Texas Emmett Mosley V se pierda su segundo juego consecutivo, ya que está cuidando una lesión en la parte inferior del cuerpo. Es una transferencia de Stanford que llevó a los estudiantes de primer año de ACC en recepciones el año pasado con 48».

Thamel continuó, escribiendo«Mosley viajó con el equipo a Ohio St., pero no se vistió para el juego. Mosley, un estudiante de segundo año de Chicago, proyectado como un titular en el año para Texas. Tenía 525 yardas de recepción y lideró a Stanford con 6 capturas TD el año pasado y fue un portal significativo para UT».

La noticia decepcionante se produce solo unos días después de que el entrenador en jefe Steve Sarkisian hubiera obtenido las esperanzas de los fanáticos de que Mosley podría haber curado lo suficiente como para unirse al juego, al menos por un corto período de tiempo.

Durante la teleconferencia de la SEC el miércoles, Sarkisian dijo: «Estamos monitoreando eso de cerca», Sports Illustrated informó. «Creo que si él se va el sábado, será limitado, pero volveremos a ver. No tengo prisa con él, porque cuando lo sacamos por ahí, quiero asegurarme de que está sano, por lo que voy a apoyarme en nuestro personal de entrenamiento sobre lo que parece eso para Emmett. Sé que está mordiendo el poco, y sé que estamos emocionados de hacerlo allí, pero eso se ve que se ve». «

Mosley ha estado luchando con una lesión en la parte inferior de la pierna que lo estaba limitando durante la práctica del campamento de pretemporada.

Los fanáticos han tenido sus esperanzas sobre el papel que la transferencia del Cardenal de Stanford podría jugar con los Longhorns. Sin embargo, debido a que se espera que Texas gane fácilmente contra los espartanos, las noticias probablemente no tendrán un impacto en cómo resulta el juego.

También debido a una lesión está Andre Cojoe. El estudiante de segundo año de camiseta roja sufrió una lesión que terminó la temporada en la rodilla durante el campamento de pretemporada, Burnt Orange Nation informó. Una lesión tan intensa pone un signo de interrogación en el futuro de Cojoe y si se habrá recuperado lo suficiente como para competir en la rotación de tackle ofensivo durante el próximo campamento de pretemporada.