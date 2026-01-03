Texas recibe una respuesta contundente en medio de la persecución de Cam Coleman

El entrenador en jefe de fútbol de los Texas Longhorns, Steve Sarkisian, ahora se está concentrando en mejorar su equipo para la temporada de fútbol universitario de 2026, ya que su objetivo es llegar al playoff de fútbol universitario. Con el portal de transferencias ahora abierto, los Longhorns están mirando al mejor jugador para ayudar en su ofensiva.

El 2 de enero, Pete Thamel, experto en fútbol universitario de ESPN, informócitando fuentes, que transfieren al receptor abierto Cam Coleman esta establecido para visitar Texas y Texas A&M esta semana. Además, Coleman planea viajar al Texas Tech Red. asaltantesTrojans de USC y Alabama Crimson Tide la semana siguiente.

Hank South, editor en jefe de Horns247, dijo que dado que Texas tiene la primera oportunidad de conseguir a Cam Coleman, si deja Austin sin un acuerdo firmado, las posibilidades de que atrape pases de Arch Manning la próxima temporada son escasas.

«Después de haber cubierto el portal durante suficiente tiempo, si Cam Coleman realiza otras visitas además de Texas, no irá a Texas». Sur escribió en X el 2 de enero.. “[I] Creo que los Longhorns terminarán esto este fin de semana. Pero ya veremos”.

Coleman jugó dos temporadas con los Auburn. tigresapareciendo en 23 juegos y registrando 93 recepciones, 1,306 yardas aéreas, 14.0 yardas por recepción y 13 touchdowns, por referencia deportiva.

Se revela el plan del portal de transferencias de Cam Coleman en medio del vínculo con Texas

Si bien South cree que sería una mala noticia para los Longhorns ver a Coleman realizar otras visitas, parece que el receptor lo hará, a pesar de que Texas tiene la intención de asegurar al jugador.

«Texas está trabajando duro para que Cam Coleman esté en el campus aquí en las próximas setenta y dos horas», dijo Pete Nakos, experto en fútbol universitario de On3, el 2 de enero (h/t Josh Newberg de On3). «Veremos si todo encaja de la manera en que Texas está funcionando ahora. Otras escuelas a monitorear en este caso son Texas A&M, USC y posiblemente Alabama…

«Cam Coleman es una incorporación reciente al portal de transferencias. Hizo el anuncio la semana pasada de que ingresará al portal. Les diría que, en este momento exacto, espero que haga un par de visitas y veremos cómo se desarrollan las cosas a partir de ahí».

El QB de Texas, Arch Manning, busca llevar el impulso del Bowl

El mariscal de campo de los Longhorns tuvo una actuación fantástica para terminar la temporada con marcador de 41-27 para Texas. victoria sobre los Michigan Wolverines en el Cheez-It Citrus Bowl 2025 el 31 de diciembre en el Camping World Stadium. Además, Manning sorprendió a Michigan tanto con su brazo como con sus piernas.

Manning destrozó la defensa de los Wolverines con brazos y piernas. El jugador de 21 años completó 21 de 35 pases para 221 yardas aéreas y dos touchdowns. Por tierra, la estrella de Texas tuvo nueve acarreos para 155 yardas terrestres y dos touchdowns.

“Es un jugador excepcional,“ Biff Poggi, entrenador en jefe interino de Michigan dijo reporteros después del juego (h/t Eric C. Enrique de Cuernos247). «Quiero decir, hizo algunos lanzamientos que pensé que eran como, wow. Luego, por supuesto, no tenía idea de que lo era… Lo miras en el campo, es grande y fuerte, pero no tenía idea de que era tan atlético como es. Es una fuerza a tener en cuenta».