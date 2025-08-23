Texans WR Nico Collins suena en CJ Stroud Connection

Receptor abierto de Houston Texans Nico Collins no se contuvo Al hablar de Su conexión con el mariscal de campo CJ Stroud, enfatizando que su cohesión es «como tomar dulces de un bebé». Collins ha alcanzado nuevas alturas en su carrera desde que se unió con Stroud como su compañero de batería, y ahora, en su tercera temporada juntos, confía en que pueden convertirse en uno de los mejores dúos QB-wr en la NFL.

Collins más que duplicó su producción desde 2021 y 2022 en las últimas dos temporadas, eclipsando 1,000 yardas en 2023 y 2024. Como resultado, los tejanos han ido 10-7 en cada una de las últimas dos temporadas e llegaron a los playoffs, perdiendo en la ronda divisional en ambos años.

Aunque él y Stroud se han sentido cómodo uno con el otro dentro y fuera del campo, Collins enfatizado Que la clave para tener éxito en esta liga proviene de permanecer incómodo y siempre esforzarse por mejorar. Collins perdió cinco semanas en la temporada 2024, por lo que permanecer en el campo y la efectivo será una de sus principales prioridades esta temporada.

Texans delgados en el receptor abierto

Collins habrá agregado presión para superar las expectativas esta temporada después de que los Texans perdieron sus receptores No. 2 y No. 3 de la temporada pasada. Stefon Diggs fue enviado a Nueva Inglaterra durante la temporada baja y se espera que Tank Dell se pierda toda la temporada 2025 después de su lesión en la rodilla en la Semana 16 la temporada pasada.

Los tejanos tienen mucha menos profundidad ahora, con un Kirk al alza confiable pero limitado como su No. 2 y un ala cerrada sólida en Dalton Schultz. También tienen al novato Jayden Higgins como su opción número 3 en el juego aéreo.

Debido a las pérdidas de Diggs y Dell, Stroud tendrá que depender en gran medida de Collins para hacer jugadas cada semana en el exterior, dando a Collins las expectativas más altas que enfrenta en su carrera.

Los tejanos pueden beneficiarse de la división débil

Los tejanos tienen la ventaja de jugar en una de las divisiones más débiles de la NFL, lo que debería permitir que la conexión de Stroud-Collins tenga un éxito más que suficiente para encontrar su camino en los playoffs para una tercera temporada consecutiva.

Stroud es el mejor QB en su división, compartiendo el título con Trevor Lawrence de los Jaguars, Daniel Jones de los Colts y el novato Cam Ward de los Titanes. Todos estos equipos han hecho un buen trabajo para mejorar su profundidad a través del draft y los oficios, pero todos todavía están a uno o dos años de llegar a la disputa de playoffs, mientras que los Texans están en su ventana de playoffs que contiene con un buen mariscal de campo joven, armas decentes y una buena defensa.

Nico Collins está entre los tres principales receptores en el Sur de la AFC, junto con Calvin Ridley y Tyler Lockett, aunque ambos están en las nueve de sus carreras, por lo que se podría argumentar que Collins tome el lugar número 1, suponiendo que Travis Hunter no explote en su temporada de novato.

Todavía hay muchas preguntas y preocupaciones de lesiones con los tejanos, pero dentro de una división muy deslucida, este debería ser un equipo de playoffs con CJ Stroud y Nico Collins a la cabeza.