Texans WR Jaylin Noel levanta las cejas en el debut de la NFL

El Houston Texans cayó al Vikingos de Minnesota 20-10 en su primer partido de pretemporada, pero receptor de tercera ronda. Jaylin Noel Todavía abrió algunos ojos con su actuación en su debut en la NFL.

El segundo de los dos recipientes estatales de Iowa de los Texans tomados en el draft de abril pasado, Noel ha sido proyectado durante mucho tiempo para un papel importante.

Ofreció vislumbres de por qué el sábado.

Noel tuvo un modesto dos recepciones para 16 yardas, pero tomó su primer agarre para un primer down y proporcionó suficiente evidencia para llamar la atención sobre sí mismo, e incluso reforzar la fe de algunos que ya creían que sería impactante.

“Jaylin Noel es un arma RAC legítima [looking eyes emoji]» Archivos de borrador de la NFL publicados en X el 9 de agosto. «Los tejanos tienen la sala de WR más profunda en la NFL IMO».

«Jaylin Noel es resbaladizo» Jonathan M. Alexander de Houston Chronicle publicó en X el 9 de agosto. «Un creador de juegos».

«Jaylin Noel no convierte nada en algo», Battle Red Blog Nick Schwager publicó.

La habilidad de juego dinámica de Noel fue un sorteo durante el proceso previo al draft, y es alentador para los tejanos que se aclimató tan rápido, aunque en el tamaño de muestra muy pequeño de un juego.

Los tejanos se entusiasman con Jaylin Noel

Las opiniones externas positivas están bien, pero Noel también está provocando fuertes críticas internamente, incluso desde el quarterback inicial CJ Stroudquien era espectador en la noche. Stroud gritó a Noel entre un grupo de jugadores de Texas que lo impresionaron en el juego.

«Creo que J-no se ve genial» Stroud dijo durante una entrevista en el juego. «Higg (Jayden Higgins) se ve genial. Pensé Davis [Mills] hizo un gran trabajo. Braxton [Berrios] Lo hizo asombroso «.

Stroud también elogió la línea ofensiva de los Texans y su efectividad en el juego de carrera.

Noel ha estado impresionando en el campo de entrenamiento, mostrando su velocidad y manos, ofreciendo algo de lo que faltan los tejanos Mientras que el receptor de tercer año Tank Dell se está recuperando de una lesión grave en la pierna.

Los Texans ocuparon el puesto 12 en intentos de pase durante la temporada regular 2024. El papel de Noel en la ofensiva de los Texans no está claro, pero cree aprovechar al máximo sus toques.

La selección de la segunda ronda de Texans se vuelve honesto después del modesto debut

Los Texans seleccionaron a Higgins con la selección general No. 34, 45 espacios por delante de Noel. Eso hace que sea un poco notable que el primero haya terminado su juego de debut con dos capturas para 8 yardas.

Aún así, reflexionó con cariño en su primera acción.

«Honestamente, hombre, parecía que ni siquiera era real». Higgins dijo a los periodistas el 9 de agosto. «Simplemente me sentí como otro día de práctica. Pero una vez que realmente me sumergí en el momento, fue realmente increíble».

Higgins y Noel, compañeros de equipo en el estado de Iowa, únanse Nico Collinsrecolección de intercambio de temporada baja Christian KirkY, finalmente, Dell, en una habitación diversa de Texans WR.

La competencia por los objetivos será feroz.

Es por eso que es bueno para Higgins y Noel conseguir tanto trabajo como puedan ahora, incluso si uno o ambos terminan registrando instantáneas significativas para los Texans desde la puerta una vez que comienza la temporada regular.