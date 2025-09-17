Texans RB Nick Chubb recibe buenas noticias antes del juego de Jaguars

El Houston Texans dejó caer su segundo juego de la temporada contra el Tampa Bay Buccaneers en «Monday Night Football», pero corriendo Nick Chubb Proporcionó un forro plateado que le ha valido un papel aún más importante.

Chubb, de 29 años, corrió para 43 yardas y 1 touchdown en 12 acarreos en la pérdida de 20-19 Texans que le dio a los Bucs su Primera victoria en Houston en la historia de la franquicia.

Sin embargo, la línea final de Chubb no cuenta toda la historia.

Nick Chubb dibuja fuertes elogios de los tejanos HC Demeco Ryans

Entrenador en jefe de Texans Demeco Ryans La semana pasada dijo que quería apoyarse en Chubb después de dar el cuatro veces Pro Bowler 13 acarreos, que fue para 60 yardas, en el primer partido de la temporada regular contra el Rams de Los Ángeles.

Chubb terminó la Semana 2 con más acarreos y menos yardas, pero también ha impresionado de otras maneras.

«Ha hecho un trabajo realmente excepcional en la protección del pase, ¿verdad? Nos salvó a uno de nuestros pases de acción de juego la semana pasada en comparación con los Rams para recoger un borde de borde esta semana. Qué tan fuerte, qué tan robusto es, recogiendo a Blitzers. Smart, sabiendo a dónde ir. Acabamos de darle más oportunidades, que creo que puede ayudar a nosotros cuando se trata de esas protecciones cuando traen las segundas las segundas.Texans All-Access«El 16 de septiembre.

«Chubb ha hecho el mejor trabajo al manejarlos. Entonces, tuvimos que darle más oportunidades sobre situaciones de aprobación, segundo y tercer down, para ponerlo en esos puntos más».

CJ Stroud ha enfrentado problemas de protección, tomando 3 capturas en cada uno de los primeros dos juegos de los Texans en medio de lesiones e inconsistencia de un grupo reconstruido por adelantado. Chubb publicó una imagen de Batman en Instagram antes del juego, estableciendo un tono fuerte que entregó.

También validó la fe que Ryans había colocado en él antes del juego.

Nick Chubb entregado en la fe previa al juego

Ryans habló mucho sobre lo que había visto de Chubb desde su llegada, alabando a la primera Cleveland Browns estrella que ha asumido las tareas de RB1 con Joe Mixon En la lista física de no poder realizar (PUP).

La actuación de Chubb contra los Buccaneers fue una historia de dos mitades, con el veterano que contó 5 yardas en cuatro acarreos en la primera mitad. Publicó una línea 8-38-1 después del descanso.

Además, su duodécimo transporte era particularmente relevante para los comentarios de Ryans.

«Creo que Chubb corrió la pelota muy bien. Intentamos mezclarlo con la espalda. Leñoso [Marks] Algunos toques, Dameon [Pierce]. Vamos a tratar de inclinarse con Chubb un poco más. Creo que se lo merece. Lo ha demostrado. Continuó mejorando a medida que avanzaba el juego. Lo viste corriendo más fuerte, terminando las jugadas de manera física «, dijo Ryans en» «Texans All-Access«El 9 de septiembre.

«Tenemos que hacer que él vaya un poco más, ¿verdad? Y creo que él puede realmente ayudarnos».

Woody Marks se beneficiará del aumento del enfoque del juego de carrera

Los comentarios de Ryans llamaron la atenciónY podrían deletrear malas noticias para el veterano tercera abajo Dare Engbowale. Pero podrían ser un buen augurio para Marks, una selección de draft de cuarta ronda novata, que se apresuró seis veces para 17 yardas, pero también atrapó un pase de 37 yardas el lunes por la noche.

«Realmente me gusta la combinación, lo que estoy viendo entre Woody y Chubb», dijo Ryans.

«Es una combinación realmente buena, y creo que tenemos que confiar en eso un poco más, ¿verdad? Obtener a ambos chicos más oportunidades, ¿verdad?»

Los Texans hicieron que Pierce, una selección de la cuarta ronda de 2022, un rasguño saludable en la Semana 2, con Chubb y marca los únicos toques que reciben backs, y aparecen en camino de seguir un plan similar en la Semana 3 contra el Jaguars de Jacksonville.