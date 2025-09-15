Texans RB Nick Chubb establece el tono antes de ‘Monday Night Football’

El Houston Texans se enfrentará contra el Tampa Bay Buccaneers En la primera de una semana 2 «Monday Night Football» doble cabeza Nick Chubb está listo para golpear la parrilla.

Chubb se unió a los Texans en la agencia libre, firmando un contrato de un año, $ 2.5 millones esta temporada baja después de siete temporadas con el Cleveland Browns.

Se suponía que estaba en un papel de reserva, pero la situación ha cambiado.

Nick Chubb deja caer Batman Post antes de que los Texans se enfrenten a Buccaneers en ‘Monday Night Football’

Se suponía que Chubb era el RB2 de los Texans detrás de dos veces Pro Bowler Joe Mixon. Sin embargo, una lesión en el pie tiene mixon en la lista de reserva/físicamente incapaz de realizar (tope).

Mixon permanece sin una línea de tiempo de concreto para su regreso. Eso tiene a los tejanos apoyados en el cuatro veces Pro Bowler, Chubb, quien registró 13 acarreos para 60 yardas en la apertura de la temporada regular contra el Rams de Los Ángeles. Parece que Chubb está listo para soportar la carga nuevamente en la Semana 2.

Publicó una imagen de una figura titular melancólica de «Batman: La serie animada. «

Chubb, que tiene abrazó la personalidad Desde sus días de Browns, dijo antes que el primer partido que estaba listo para hacer lo que se le pidió de él.

Antes de eso, aseguró que había superado los problemas de lesiones que lo afectaron durante las temporadas 2023 y 2024. Hasta ahora, tan bueno para los 29 años, Chubb y los tejanos, que están satisfechos con lo que han visto hasta ahora.

Los entrenadores se entusiasman con Nick Chubb

Chubb tiene razones para ser optimista sobre su papel potencial en «Monday Night Football», con el entrenador en jefe de Texans Demeco Ryans diciendo que quieren «apoyarse» en la ex selección general No. 35 (2018).

«Creo que Chubb corrió la pelota muy bien. Intentamos mezclarlo con la espalda. Leñoso [Marks] Algunos toques, Dameon [Pierce]. Vamos a tratar de inclinarse con Chubb un poco más. Creo que se lo merece. Lo ha demostrado. Continuó mejorando a medida que avanzaba el juego. Lo viste corriendo más fuerte, terminando las jugadas de manera física «, dijo Ryans en» «Texans All-Access«El 9 de septiembre.

«Tenemos que hacer que él vaya un poco más, ¿verdad? Y creo que él puede realmente ayudarnos».

Ryans no está solo en su gran respeto por Chubb. Entrenador en jefe de Buccaneers Todd Bowles Expresó su aprecio por el veterano también.

«Es duro. Cada vez que lo enfrentas, va a ser duro. Es difícil de derribar. Tiene muy buenos ojos. No es solo un corredor duro. Puede ver, entiende, establece sus bloqueos y es un jugador de fútbol. Es un jugador de fútbol de la vieja escuela. Entonces, eso siempre es duro». Bowles dijo a los periodistas el 11 de septiembre.

«Él tiene [come back from a serious injury]Y está jugando así «.

Nick Chubb se enfrenta a la prueba rígida frente a los bucaneros

Chubb y los tejanos podrían enfrentar trineo duro en la semana 2, ya que se enfrentan a una defensa de los Buccaneers que ocupó el cuarto lugar contra la carrera en 2024 y permitieron 69 yardas correctas para el equipo a la Atlanta Falcons en la semana 1.

A modo de comparación, los Falcons acumularon 218 yardas por tierra contra un Vikingos de Minnesota Defensa que lideró a la liga en la temporada pasada la temporada pasada en «Sunday Night Football».

Los Rams ocuparon el puesto 22 contra la carrera en 2024. Redicaron 114 yardas a los Texans en la Semana 1.

Chubb y sus compañeros de Texans deberán continuar corriendo con fisicalidad y coordinador ofensivo Nick Caley Debe quedarse con la carrera para que puedan generar impulso. Que también requiere CJ Stroud y el juego aéreo, y la defensa de los Texans, para hacer su trabajo.