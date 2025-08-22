Texans HC Demeco Ryans envía un mensaje sobre Jimmie Ward

El Houston Texans son Dejar que se desarrolle el proceso legal con seguridad veterana Jimmie Ward. Entrenador en jefe de Texans Demeco Ryans se inclinó en ese mensaje el jueves. Ward está entrando en su tercera temporada con los Texans después de firmar inicialmente en 2023.

Se enfrenta a los cargos por delitos graves derivados de su arresto después de que la madre de su hijo, Cristy West, lo acusó de múltiples actos de violencia.

También se enfrenta a una demanda civil, agregando otra capa de complejidad a la situación.

«Sé que hay muchas acusaciones y cosas con Jimmy. No sabemos la verdadera historia de todos esos, y odio saltar a juzgar cualquier situación, derecha, con Jimmy. Dejaremos que la situación se agote. Ryans le dijeron a los periodistas el 21 de agosto.

«Creo que es injusto apresurarse a juzgar cuando las acusaciones e historias salen a los jugadores. Todos se apresuran a saltar sobre él y saltar del lado negativo con los jugadores. Vamos a permitir que se desarrolle, y veremos qué sucede cuando todo termine».

Ward, 34, registró 38 tacleadas totales, 4 desviaciones de pase, 2 intercepciones y 1 int touchdown para los tejanos durante la temporada regular 2024.

El abogado predice que Jimmie Ward vencerá a los cargos de violencia doméstica

Según KPRC 2 Texans venció al reportero Aaron Wilson, la demanda contra Ward busca una retribución financiera de «$ 20 millones». Alega múltiples instancias de «comportamiento violento, delincuente y atroz».

«Somos conscientes de la demanda civil del condado de Harris que se presentó», dijo el abogado de Ward, Steve Jackson. por Wilson el 21 de agosto. «Esta es la misma demanda civil que fue presentada contra el Sr. Ward por otros abogados que también juzgaron y fallaron en un juicio con jurado para demostrar que Jimmie estaba casado con la Sra. West. Es nuestra intención en este momento centrarnos en las acusaciones penales y la próxima audiencia del gran jurado con la esperanza de que este asunto fuera desestimado».

Tony Buzbee Archivó la demanda contra Ward.

Buzbee lideró el cargo legal contra el ex mariscal de campo de los Texans Deshaun Watsonahora de la Cleveland Browns.

#Texans Seguridad Jimmie Ward, con un caso de violencia doméstica delito grave que va al gran jurado en el condado de Montgomery a finales de este mes, ahora enfrenta una demanda civil en el condado de Harris de la madre de su hijo que lo acusó de asalto. El abogado del demandante es Tony Buzbee @KPRC2 pic.twitter.com/1o0ghz2cjx – Aaron Wilson (@aaronwilson_nfl) 21 de agosto de 2025

Wilson señaló que Jackson «predijo anteriormente que Ward será» reivindicado «y le pidió a la gente que reteniera el juicio antes de que tenga su día en la corte».

Los problemas legales de Ward no son los únicos obstáculos que el veterano de los Texans está navegando.

Jimmie Ward en Critical Point con Texans

Ward ha comenzado 20 juegos para los Texans en las últimas dos temporadas. El esta en un expirado contrato de un año, $ 4.5 millones.

Incluso sin las preocupaciones fuera del campo, que incluyen otro arresto el 7 de agosto después de que dio positivo por alcohol en violación de sus términos de libertad condicional anteriores y pasó una noche en la cárcel, el tiempo de Ward con los tejanos puede estar más cerca de terminar que no.

Jimmie Ward de Texans fue arrestado hoy con una orden judicial. (Eliminé la publicación inicial porque su dirección se mostraba. Aunque, todo esto es un registro público en el sitio del condado). pic.twitter.com/ixudsfhgvh – Will Kunkel (@willkunkelv) 8 de agosto de 2025

Los tejanos adquiridos CJ Gardner-Johnson en un intercambio con el Filadelfia Eagles esta primavera.

Gardner-Johnson ayudó a los Eagles a una victoria del Super Bowl la temporada pasada. Trae una presencia de alta energía y juego al campo defensivo.

El recién llegado sufrió una lesión en la rodilla que tiene Lo dejó en el campo de entrenamiento. Pero Ward está en la lista activa/físicamente incapaz de realizar (cachorro) mientras se recupera de la cirugía de temporada baja en su pie, incapaz de ayudar a los tejanos.

Los tejanos también tienen titulares jóvenes Bullock de calen y Jalen Pitre.

Pitre juega a Nickelback, y los tejanos a menudo lo utilizan como un apoyador. Pero él es una seguridad por oficio, y otra razón por la cual Ward puede no ser larga para los tejanos.