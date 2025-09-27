Texans DB revela verdaderos sentimientos sobre la decisión de CJ Gardner-Johnson

El Houston Texans Pasó por el extraordinario paso de liberar seguridad CJ Gardner-Johnson Después de su inicio 0-3, un movimiento que atrapó a algunos de sus compañeros desprevenidos.

Meros días después de la noticia de que Gardner-Johnson fue liberado debido a las luchas para recoger el esquema defensivo de los Texans, el compañero de seguridad Jalen Pitre abrió sobre la partida de los veteranos el viernes.

Gardner-Johnson fue adquirido por los tejanos de la Filadelfia Eagles Poco después de ayudar a Filadelfia a ganar el Super en febrero. Los Texans se separaron con el guardia Kenyon Green y una selección de quinta ronda, al tiempo que recibieron una selección de draft de sexta ronda a cambio.

Sin embargo, los Texans fueron el cuarto equipo de Gardner-Johnson en cinco temporadas, sin incluir dos períodos con los Eagles en ese lapso, aunque jugó en dos Super Bowls con Filadelfia.

Lanzamiento de CJGJ ‘The Nature of the Business’, Per Jalen Pitre

Pitre apenas se ha perdido las instantáneas durante su mandato de cuatro años con los Texans, incluida esta temporada, donde tiene el 75 por ciento de las jugadas de Houston en defensa a través de tres juegos.

Sin embargo, cuando se le preguntó acerca de los tejanos que dejan ir a un veterano que ha jugado en múltiples Super Bowls, Pitre estaba desconcertado.

«Estaba un poco sorprendido», dijo Pitre a Aaron Wilson de KPRC. «Es la naturaleza del negocio. Se trata de avanzar».

Se le preguntó a Pitre sobre los informes de que Gardner-Johnson había criticado a los compañeros de equipo de Texans y se burló abiertamente de la organización. Pero Pitre retrocedió contra esos cuentos.

«Cada vez que tenía algún encuentro con CJ, siempre fue acogedor, y siempre tenía buena energía», dijo Pitre. «Muchas de las cosas que la gente ve en la televisión, el despido, esa es la noción que obtuve de CJ»

Pitre también dijo que sería «un desafío» jugar sin Gardner-Johnson, con quien los tejanos habían llegado a contar. Gardner-Johnson tuvo 15 tacleadas y ya jugó 202 instantáneas este año.

Aún así, Pitre dijo que las respuestas vendrían de los jugadores en el vestuario de Texans.

«Tenemos muchos tipos en el vestuario que son muy capaces», dijo Pitre. «Se trata solo de comprender y en general solo ejecutar».

Jalen Pitre: Cam Ward es ‘un jugador dinámico’

Los tejanos tienen una gran oportunidad para ganar su primer juego de la temporada 2025, ya que recibirán el sin victorias Titanes de Tennessee y el mariscal de campo novato Cam Ward en su segundo inicio de carretera en la NFL.

Sin embargo, Pitre ha visto en la película lo que Ward puede hacer.

«Playmaker dinámico que puede hacer todos los lanzamientos», dijo Pitre. «Hay una razón por la cual la mejor elección, y será un buen desafío para nosotros el domingo».

Al contrario de Houston, que tiene solo un diferencial de menos 13 puntos en medio de su comienzo sin victorias, los Titanes eligieron primero en el draft en la primavera y ocupan el rango 28 en puntos por juego (17.0) y 30 en puntos en contra por juego (31.3). Tennessee fue bombardeado 41-20 por los Indianapolis Colts el domingo.

Aún así, Pitre sabe cómo se sienten él y los tejanos, especialmente con un huelle de juegos de ruta, en los Baltimore Ravens y los Seattle Seahawks se colocaron alrededor de su adiós de la Semana 5. Por lo tanto, cree que los Titanes saldrán con la misma urgencia.

«Sé que tenemos hambre de ganar, así que apuesto a que también lo son», dijo Pitre.