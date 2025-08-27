Texans corta los lazos con la recolección de intercambio cuando Graham Mertz hace una lista

El Houston Texans Hizo olas en múltiples maneras antes de la fecha límite para que los equipos finalicen su lista de 53 hombres para la temporada regular de 2025, y una de las más sorprendentes fue su decisión de reducir la adquisición comercial reciente Harrison Bryant.

Una selección de draft de cuarta ronda del Cleveland Browns En 2020, Bryant llegó a través del intercambio a los tejanos el 17 de agosto.

Su mandato duró nueve días.

“Texans liberó a Te Harrison Bryant, a quien adquirieron del Águilas Como parte del comercio de la semana pasada por WR John Metchie» Adam Schefter de ESPN informó en x el 26 de agosto.

Bryant fue la selección general No. 115 de su clase de draft, y se unió a los Texans con 98 recepciones, 877 yardas y 10 touchdowns en su carrera.

A pesar de su salida de la lista, el tiempo de Bryant con los tejanos puede no haber terminado.

Los tejanos podrían traer a Harrison Bryant de regreso después de que las listas se asienten

Gerente General de Texans Nick Caserio Podría estar esperando su tiempo en planes retrasados ​​para tener a Bryant en la lista.

«Debido a que Harrison Bryant tiene más de 4 años de servicio, no está sujeto al sistema de exención de la NFL». ESPN’s Field Yates publicó En X, citando el informe de Schefter. «Dado que los tejanos lo intercambiaron la semana pasada, parece que este es un movimiento de procedimiento y Bryant se volverá a firmar poco después de una lista adicional que se arrastra».

La situación de ala cerrada de los Texans dio un giro notable antes de que decidieran cortar a Bryant. Finalizaron su lista por el momento con solo dos alas cerradas, titular Dalton Schultz y 2024 selección de draft de cuarta ronda Cade Stover.

«Situación de ala cerrada de #texans con IRV Smith Jr. marginado con tobillo esguince y ahora potencialmente ir a la reserva lesionada podría significar un papel para Harrison Bryant aquí después del comercio con #Eagles para John Metchie III «, Aaron Wilson de KPRC 2 publicó en X el 26 de agosto, antes de la fecha límite de corte de la lista. «El equipo tiene flexibilidad con fullback Jakob Johnson¿Quién también puede jugar TE «?

Eso, naturalmente, dio paso a alguna sorpresa que Bryant estuviera entre los recortes de los tejanos.

Nuevo #Texans Harrison Bryant (#84) Bloqueo de clips de 2024 en Las Vegas: Es capaz de hacer algunas cosas bonitas en esa área que Houston puede valorar en sus sets de personal de 12/21. pic.twitter.com/xty9ebkyvn – Jacob (@texansjacob) 19 de agosto de 2025

Los tejanos cortaron a Johnson, perdieron Brevin jordan para la temporada a una lesión en la rodilla y renunció Dalton Keene con un acuerdo de lesiones. Los tejanos cortaron la firma reciente Tre ‘McKittytambién, dejándose delgada en TE con Bryant ahora libre para ir como lo quiera.

Rookie QB toma el lugar de la lista de Harrison Bryant

Los Texans pueden haber optado por usar el lugar en la lista que Bryant habría ocupado para proteger a otro jugador, la selección de sexta ronda novata y el mariscal de campo Graham Mertz. Él Dibujó grandes elogios Del entrenador en jefe de Texans Demeco Ryans Después de su actuación en el final de pretemporada.

Aún así, su lista sobre Byant fue la fuente de intriga.

«Parece que Harrison Bryant no está en la lista de 53 hombres». Jonathan M. Alexander de Houston Chronicle publicó en X el 26 de agosto. «Su lugar probablemente fue tomado por Mertz».

Mertz está detrás del inicio CJ Stroud y copia de seguridad superior Davis MillsEntonces, los tejanos realmente querían evitar que llegara al mercado abierto.

Los tejanos podrían traer a Bryant de vuelta al equipo de práctica con la idea de que mantiene el lugar de Keene hasta que este último esté sano. Los equipos pueden comenzar a firmar a los jugadores en su equipo de práctica el 27 de agosto y el mediodía ET.

Hasta entonces, los tejanos solo pueden esperar que puedan traer de vuelta a Bryant, si ese es su plan.