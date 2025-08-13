Texans agregan ex Chargers Te Tre ‘McKitty antes de enfrentar el auto

El Houston Texans han sido golpeados con una serie de lesiones, una de las cuales, la de la selección de quinta ronda de 2021 Brevin jordanes un vendedor de temporada. Con eso, los tejanos profundizaron en la agencia libre para un reemplazo, aterrizando en el antiguo Chargers de Los Ángeles ala cerrada Tre ‘McKitty antes de su pretemporada de la semana 2 inclinarse contra el Panteras de Carolina.

LA seleccionó a McKitty con la selección general No. 97 como parte de la misma clase que los Texans seleccionaron a Jordan.

McKitty, de 26 años, ha atrapado 16 pases para 117 yardas en su carrera.

«#Texans firmó al ala cerrada veterana Tre McKitty», Aaron Wilson de KPRC 2 informó en x el 13 de agosto, notando en una publicación posterior Todos los jóvenes veteranos se detienen entre períodos en el campo con los Chargers y Cleveland Brownscon quien pasó parte de su temporada baja.

Las revisiones de McKitty revelan una tendencia de los alas cerradas de los Chargers, aunque una que aún podría ser un buen augurio para los tejanos.

Texans te tre ‘McKitty parte de dudosa tendencia

Los Texans pueden estar esperando sacar más de McKitty que el cuerpo técnico en sus paradas anteriores.

«Una perspectiva de bloqueo con la ventaja percibida para convertirse en algo más, McKitty solo estaba con los Chargers de 2021-2023. Antes de ser cortado y unirse al Bills de búfaloMcKitty atrapó solo 16 pasas más de 28 apariciones con los Chargers «, En SI’s Chris Roling escribió en junio.

«El ala cerrada … ha sido un punto agrio para la organización durante años. Apuestas recientes como Hurst Hayden y Se disuadirá han variado desde un fracaso hasta decepcionante en el mejor de los casos, al menos al unirse a una ofensiva encabezada por un mariscal de campo tan talentoso como Justin Herbert. «

Zion Johnson y Trey Pipkins comienzan a desarrollar una buena química en el lado derecho. Toneladas de movimiento en este doble equipo. (Y un gran sello en el borde de Tre ‘McKitty). pic.twitter.com/5nkck2pbmw – Daniel Popper (@danielrpopper) 5 de octubre de 2022

Hurst y Dissly han sido contribuyentes positivos en nuevas situaciones.

Dissy fue una selección de cuarta ronda por el Seattle Seahawks En 2018. Atrapó 50 pases para 481 yardas y 2 touchdowns en 2024, su primera temporada con los Chargers.

Hurst fue un primer ronor de la Ravens de Baltimore en esa misma clase. El Ganador del Premio 2020 Alan PageLo que reconoce las contribuciones de los

Tuvo una línea 56-570-6 en esa temporada 2020.

Si los tejanos pueden obtener una producción similar de McKitty cuando lo necesitan, eso será una victoria para el entrenador en jefe Demeco Ryansjugador de ataque CJ Stroudy compañía

Texans Te Room obtiene impulso

McKitty no está siendo empujado a una posición de gran necesidad por parte de los tejanos. Jordan jugó en dos juegos en 2024, y los tejanos tienen Dalton Schultz y 2024 cuarta ronda Cade Stover en la cima de su tabla de profundidad.

También reciben un impulso con el regreso de la recolección del agente libre 2024 IRV Smith Jr.otro ala cerrada.

«Irv Smith Jr. #texans sct en ala participa en la práctica», Wilson informó en X el 13 de agosto. «Se perdió el tiempo con una lesión manual, por fuente de la liga».

Había mencionado a Irv Smith a un par de personas recientemente como un posible objetivo como un bloqueo de TE para Miami en 2025. Actualmente se encuentra en la PS de Houston y se elevó contra Miami por segunda vez de la temporada debido a una cirugía Cade Stover. Considere esto mi solicitud oficial de cazarlo. pic.twitter.com/wijok2cpwg – Eric Smith (@Olcoachsmith63) 16 de diciembre de 2024

Sin a un lado, Smith, una selección de segunda ronda del Bengals de Cincinnati En 2019, no contribuyó mucho a los tejanos en 2024. Además, su papel no figura para cambiar mucho tiempo que Schultz y Stover permanezcan saludables.

Smith, como McKitty, sirve como un recordatorio de desgaste para los tejanos.

Están compitiendo por una tercera corona consecutiva de la AFC South, la primera en la historia de la franquicia. Si los tejanos dependen repentinamente de McKitty o Smith, la temporada ya podría estar en soporte vital.