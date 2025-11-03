Teuku Faisal Fathani se convierte en director de BMKG, en sustitución de Dwikorita Karnawati

Jacarta – Profesor de Ingeniería Civil, Universidad Gadjah Mada (UGM) Prof. Teuku Faisal Fathani reemplaza oficialmente al Prof. Dwikorita Karnawati como Jefe de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG).

El jefe de Relaciones Públicas de BMKG, Akhmad Taufan, informó sobre el traspaso de cargos entre Dwikorita y Faisal fueron detenidos el lunes por la mañana en Yakarta y encabezados por el Ministro de Transporte Duddy Purwagandhi.

«Sí, hermano, esta mañana a las nueve», dijo Taufan cuando fue confirmado en Yakarta el lunes.



Jefa de la BMKG (Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica) Dwikorita Karnawati

La toma de posesión y la toma de juramento del profesor Faisal están programadas para el mismo día en la Oficina del Ministerio de Transporte, en referencia a las disposiciones del Reglamento Gubernamental Número 11 de 2017 sobre la Gestión de los Funcionarios Públicos, modificado por el PP Número 17 de 2020.

Según Taufan, el cambio de dirección del BMKG se produjo en consonancia con la jubilación de la profesora Dwikorita Karnawati, que dirigía la institución desde el 3 de noviembre de 2017.

Dwikorita fue conocida anteriormente como la primera canciller de la UGM Yogyakarta y fue una figura importante en la modernización de los servicios del BMKG, incluido el desarrollo de un sistema de alerta temprana de desastres con base científica y la digitalización de la información meteorológica.

Dwikorita también participa activamente en varias organizaciones climáticas globales, luego de su puesto como miembro ejecutivo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Al final de su mandato tuvo una idea visionaria: aumentar la capacidad de los jóvenes investigadores del BMKG para obtener doctorados en ciencias y clima en universidades de renombre, como la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

Mientras tanto, el profesor Teuku Faisal Fathani es conocido como un académico y experto en desastres de la UGM que participa activamente en la investigación sobre sistemas de alerta temprana de deslizamientos de tierra y mitigación de desastres hidrometeorológicos.

Se licenció en Ingeniería Geotécnica y Sabo de la Universidad de Agricultura y Tecnología de Tokio (Japón) en 2005 y fue profesor en 2017. También se desempeñó como Presidente General de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela Secundaria Taruna Nusantara (IKASTARA) durante el período 2020-2023.

Faisal es alumno de la primera promoción de la escuela secundaria Taruna Nusantara (TN 1) y es ampliamente conocido entre los científicos de la tierra debido a su trabajo en investigación y servicio de desastres en varias regiones.

Con este nombramiento, se espera que BMKG pueda continuar fortaleciendo su papel estratégico en el apoyo a la seguridad pública, el aumento de la alfabetización meteorológica y climática y la colaboración científica para enfrentar los desafíos del cambio climático en Indonesia. (Hormiga)