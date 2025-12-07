Testimonio del corredor de Astra Honda sobre la dura competencia en ARRC 2025 Buriram

BuriramVIVA – Astra Honda Racing Team (AHRT) presentó a tres campeones de carreras en la clase SS600, en la primera carrera de la serie final del Campeonato Asiático de Carreras en Ruta 2025 (AARC), que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Chang, Buriram, Tailandia, el sábado 6 de diciembre de 2025.

Los tres son Herjun Firdaus, Rheza Danica Ahrens y Adenanta Hijo. Sin embargo, Herjun tuvo que terminar la carrera en octavo lugar, con otros dos compañeros de equipo, Rheza y Adenanta, que no pudieron terminar.

«No encontré mi mejor rendimiento hasta la clasificación, así que tengo que empezar desde la posición 13. Pero todavía tengo confianza en que puedo luchar porque la distancia entre los corredores en las primeras posiciones no es demasiado grande», dijo Herjun cuando se reunió después de la carrera, el sábado 6 de diciembre de 2025 por la tarde.

Corredor del equipo Astra Honda Racing (AHRT)

Esperaba poder seguir suprimiendo la tensión del partido después del inicio, pero lamentablemente eso pasó un poco. incidente entonces tuvo que reducir la velocidad.

«Al final, tuve que contentarme con terminar en octava posición. Mañana (domingo) lo intentaré aún más», dijo.

En la carrera de la clase SS600 del sábado 6 de diciembre de 2025, se produjo un incidente en la vuelta 2. Rheza, que tuvo la oportunidad de competir en Buriram a pesar de que tuvo que empezar la carrera desde el sexto lugar, experimentó un incidente en la segunda vuelta que le provocó una caída.

«Pude conseguir un tiempo bastante bueno y salí desde la sexta posición. Desafortunadamente hubo un incidente en la vuelta 2 y no pude evitarlo. Esta carrera tengo que terminar más rápido. Intentaré lograr mejores resultados en la carrera 2 mañana», dijo.

Circuito Internacional de Chang, Buriram, Tailandia, Final ARRC 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Entonces, se puede decir que Adenanta es corredor muy desafortunado. Porque aunque antes de la primera carrera lideraba la clasificación con ocho puntos de ventaja sobre Kasma Daniel, al final tuvo que estar dispuesto a dejarse adelantar por el piloto malayo.

«Es una pena, tuve que caerme cuando la carrera acababa de empezar. Perdí tracción y me despisté en la primera vuelta. Pero esto aún no ha terminado», dijo Adenanta.

«Todavía tengo la oportunidad de ganar el campeonato asiático en la carrera 2 mañana. Estaré más concentrado y haré lo mejor que pueda para lograr mi sueño. Por favor, oren y apoyen», dijo.