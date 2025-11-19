Testigo explica el proceso de alquiler de buques de transporte de petróleo crudo KPI

Jacarta – Juicio por presuntos actos criminales de corrupción en la gestión petrolera en el seno del PT Pertamina (Persero) en el Tribunal de Corrupción de Yakarta, el martes 18 de noviembre, reveló nuevos hechos. Durante el juicio se reveló que PT Kilang Pertamina Indonesia (KPI) prefería alquilar bote Olimpic Luna comparado con los barcos Suezmax porque son más baratos.

Así lo reveló el testimonio del ex vicepresidente de Ventas y Marketing de PT Pertamina International Shipping (PT PIS), Muhamad Resa, quien fue presentado como testigo del acusado, el Director de Materias Primas y Optimización de Productos de PT Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, el Director Principal de PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, y el Vicepresidente (VP) de Materias Primas, Agus Purwono.

Entonces, el demandado es el beneficiario efectivo de PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Kerry Andrianto Riza y el Comisionado de PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati, y el Comisionado de PT Jenggala Maritim y el Director Principal de PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadhan Joedo.

En la conferencia, Resa explicó sobre el proceso de solicitud de alquiler de cargueros petróleo crudo de PT Kilang Pertamina Internacional (PT KPI). El barco transportará petróleo crudo desde África occidental a Cilacap.

El barco se adquiere mediante negociaciones para obtener el precio adecuado.

«Hasta donde usted sabe, el testigo ha recibido alguna comunicación o solicitud de PT KPI con respecto a la adquisición de un barco para transportar petróleo crudo desde África Occidental. KPI está celebrando una subasta por menos de un millón de barriles que serán transportados a Indonesia que requieren un barco. ¿Alguna vez PT PIS recibió una carta de KPI sobre una solicitud de oferta de precio de PIS para adquirir un barco para petróleo crudo desde África Occidental a Indonesia», preguntó el fiscal a Resa en la sala del tribunal.

Se explicó que el 15 de noviembre de 2022, PT PIS recibió una solicitud de cotización para servicios de transporte de buques de PT Pertamina Kilang Internasional (PT KPI). Esta solicitud está relacionada con la importación de 950 MB de crudo Escravos para las necesidades de la RU IV Cilacap, con cronograma de llegada (ALD) del 3 al 4 de enero de 2023.

A raíz de esta solicitud, PT PIS, como subholding de PT Pertamina (Persero), que opera en el ámbito de la prestación de servicios marítimos, buscó un transportista del tipo Suezmax que, según Resa, se consideró adecuado para la capacidad de importación.