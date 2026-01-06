Testigo desestima los cargos del fiscal y niega que hubiera una conspiración en el alquiler de barcos y la adquisición de petróleo de Pertamina

Jacarta – Juicio por presunto caso de corrupción en la gobernanza aceite crudo en Pertamina continúa. Durante el juicio ante el Tribunal de Corrupción de Yakarta, el martes 6 de enero, el testigo subrayó que nunca hubo ninguna conspiración ni ningún acuerdo de adquisición. bote Olympic Luna y el barco perteneciente a PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN), como está escrito en la acusación.

En este juicio, uno de los testigos examinados fue el exdirector de Gas, Petroquímicos y Nuevos Negocios de PT Pertamina International Shipping (PIS) Arief Sukmara.

Ante el panel de jueces, Arief Sukmara explicó que PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), como cliente de PIS, no tenía autoridad para adquirir barcos.

Así lo confirmó también la abogada del ex director de optimización de materias primas y productos de PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Yoki Fernandi, Elisabeth Tania. Destacó que hasta el momento no ha habido un solo testigo que haya mencionado alguna colusión llevada a cabo por su cliente en relación con las actividades de importación de petróleo crudo.

«No hay nada (que demuestre que hubo una conspiración)», dijo Elisabeth.

Se dijo que la charla de su cliente con el sector privado solo se limitó a felicitaciones porque Yoki se convirtió en el director principal de PT Pertamina International Shipping (PIS). En la conversación no se mencionó en absoluto la adquisición de importaciones de petróleo.

«Esto es en los chats que fueron informados por el testigo, hubo chats, o por ejemplo, con el Sr. Yoki, sector privado, los chats fueron solo palabras cuando el Sr. Yoki pasó de KPI a PIS, solo hubo felicitaciones. Así que no hubo ningún chat específico que mostrara que se trataba de adquisiciones», subrayó.

Elisabeth también negó cualquier filtración sobre el valor del precio autoestimado (HPS) del petróleo crudo. Se dice que ninguna de las conversaciones de Yoki con sus rangos inferiores sobre la compra de petróleo mencionó el valor del HPS.

«Entonces si hay una charla con los subordinados del Sr. Yoki sobre la compra de petróleo, no hay una sola charla que mencione la cifra de HPS», dijo.

Anteriormente mencionado, Martin Haendra Nata, como ex Gerente Senior de Trafigura, realizó comunicaciones personales sobre HPS. Con respecto a esto, el chat de Elisabeth solo mencionó el valor del precio esperado, no HPS. «En el chat nadie mencionó la cifra de HPS, había expectativas de precios», enfatizó.