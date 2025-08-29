Testigo de testimonio de la chaqueta gojek affan kurniawan cuando murió fue aplastado por rantis brimob

Yakarta, Viva – Affan kurniawanuna persona conductor Ojek en línea (ojol) Asesinado después de ser aplastado por un vehículo táctico (Rantis) Brote En el área de Jalan Pejompongan, Yakarta, jueves MSLAM, 28 de agosto de 2025.

Basado en el monitoreo tvonenews.comUna mujer conocida por la familia Affan mostró una serie de artículos usados ​​por Affan la última vez.

Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Uno de ellos es una chaqueta GojekComo el atributo que a menudo usa mientras está de servicio. La chaqueta se ve en malas condiciones.

Hay una gran lágrima en la parte baja de la espalda y los brazos. Además, las manchas negras estaban claramente impresas en la chaqueta verde.

Además de las chaquetas, los pantalones usados ​​por Affan también parecen desgarrados. La familia también muestra zapatos blancos que se ven mal, expulsados ​​de una bolsa de plástico.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar

