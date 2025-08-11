¡Testigo de Saipul Jamil, reserva completa y decenas de millones!

Yakarta, Viva – Hace mucho tiempo sin noticias, la hermosa cantante de sangre de Sundanese, Novi Rizkinuevamente haciendo una conmoción en la etapa de entretenimiento del país. Apareciendo primero en Holywings Ambyar Cikini, Novi, presentó con éxito una apariencia espectacular que hizo que la atmósfera bulliciosa sea a todo volumen.

El evento festivo fue incluso completo reservando sofá y mesa desde D-2 antes del espectáculo. El entusiasmo de los fanáticos, incluido Novilovers, era tan alto que la atmósfera estaba en auge.

No solo eso, desde el principio hasta el final de la aparición, Novi recibió dinero completo de Saweran Bouquet y un ramo de flores sin parar. Según los informes, la noche total de esa noche llegó a decenas de millones de rupias, marcando el regreso de Novi al escenario con un gran avance.

Varios compañeros de capital estuvieron presentes para brindar apoyo, que van desde Saipul JamilElly Sugigi, Barbie Kumalasari, Givri Kdi, Ari Sigit Suharto con su esposa, Boy Sahara, a Abay Otok-Otok Bintang Pantura. Su presencia animó cada vez más la atmósfera esa noche.

«Petcah se quedó durante la noche @ambyar.superclub! Full Sawer Bouquet & Flower Gracias por amigos que también han venido y apoyan», escribió Novi Rizki en su cuenta personal de Instagram @Novirizkiyanti, mientras suben un video de acción de video.

Novi afirmó realmente disfrutar el momento.

«Obtenga un ramo de flores y dinero de Saweran, jeje. En el futuro quiero volver a actuar nuevamente», dijo casualmente.

Con una apariencia enérgica y una extraordinaria bienvenida, el regreso de Novi Rizki a la etapa de entretenimiento parece ser una señal de que está listo para existir nuevamente y estropear a sus fanáticos.