Testificado por Prabowo, Kadin Tegen Mou Cooperación estratégica con el Consejo de Negocios Canadiense

Yakarta, Viva – Kadin Indonesia firmar un memorando de entendimiento (Mou) Acuerdo de asociación económica integral de Indonesia-Manada (ICA-CEPA) con el Consejo de Negocios de Canadá (BCC), en Parliament Hill, Ottawa, Canadá, el miércoles 24 de septiembre de 2025, hora local.

Leer también: Revela la desigualdad de la energía y los mercados laborales, el Kadin presionando por la educación de la transformación de la educación



El presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, y el primer ministro canadiense Mark Carney y el primer ministro canadiense Mark Carney y el primer ministro canadiense Mark Carney y el primer ministro canadiense Mark Carney y el primer ministro canadiense Mark Carney y el primer ministro canadiense Mark Carney y el primer ministro canadiense Mark Carney.

«Estoy muy feliz de estar aquí para la firma de CEPA y creo que este será un momento histórico. Esto se demostrará como un hito significativo», dijo el presidente Prabowo en su declaración oficial el miércoles 24 de septiembre de 2025, hora local.

Leer también: Fadli Zon llama el discurso de Prabowo en las Naciones Unidas que la evidencia indonesia no es pasiva, también determina la dirección del mundo





El presidente Prabowo Subianto asistió a la solución de la cumbre para dos países en Nueva York Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Este MOU será la base de una cooperación más estrecha entre la comunidad empresarial de los dos países, alentando el comercio, la inversión y la asociación de innovación en sectores clave como energía, infraestructura, tecnología digital y desarrollo sostenible.

Leer también: Anindya Bakrie Stake Indonesia La estabilidad enfrenta desafíos globales en el Foro de CEO de la Mesa Redonda de Nueva York



Prabowo también enfatizó la importancia de la cooperación estratégica entre Indonesia y Canadá a través de la firma de CEPA, que es muy valiosa económica y políticamente y se convierte en un impulso histórico en las relaciones entre los dos países.

Mientras el presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakrie Mención, la firma de ICA-Cepa se convierte en un hito histórico en la asociación económica de los dos países.

«Este acuerdo abre un acceso más amplio al mercado para productos indonesios que van desde el agronegocio hasta la fabricación, así como la apertura de nuevas oportunidades en los campos de los servicios, la economía digital y la inversión», dijo Anin.

Agregó, para Canadá, CEPA garantizó un acceso más seguro a uno de los mercados más grandes de Asia. Anin afirmó que esta asociación será mutuamente beneficiosa y fortalecerá la cadena de suministro, apoyará a las MIPYME y generará confianza entre las dos naciones.

«Kadin Indonesia está listo para cooperar con el Consejo de Negocios de Canadá para garantizar que los beneficios de este Acuerdo realmente sientan por el mundo de los negocios y la comunidad en general», dijo.

La firma del acuerdo integral de asociación económica (CEPA) entre Indonesia y Canadá abrirá oportunidades más amplias de acceso al mercado en Canadá para empresas nacionales.