Testamento de Ann Lee Star Viola Prettejohn sobre bailar, cantar y llorar

Habiendo llevado a las masas en Venecia a un fervor casi religioso con una entusiasta ovación de pie de 15 minutos, “El testamento de Ann Lee”, al igual que los personajes de la película, se dirige al Oeste.

De la directora Mona Fastvold y protagonizada por Amanda Seyfried como fundadora de Christian the Shakers, quien dejó atrás la Inglaterra del siglo XVIII para una nueva vida en Estados Unidos con su creciente grupo de creyentes. Searchlight adquirió recientemente la película no del todo musical (los Shakers eran conocidos por su canto frenético) y no del todo biográfica, con un lanzamiento adecuadamente sagrado para el día de Navidad. Pero antes de llegar a la tierra prometida, Seyfried y su multitud de seguidores (bueno, la mayoría de ellos) disfrutaron de un relativo regreso a casa, con “Ann Lee” estrenándose en el Reino Unido como parte del BFI London Film Festival.

Para Viola Prettlejojn, que interpreta a Nancy, la sobrina y devota de Lee, Londres marca un verdadero regreso a casa, siendo uno de los pocos británicos entre el elenco principal (que también incluye a Lewis Pullman, Thomasin McKenzie y Stacy Martin).

Mejor conocido anteriormente por interpretar a una adolescente anterior a la Reina Isabel en “The Crown”, Prettlejohn describe “Ann Lee” como una “experiencia multisensorial”. Como ella le explica VariedadTambién fue diferente a todo lo que había hecho antes y a todo lo que probablemente volverá a hacer.

El estreno mundial en Venecia fue una experiencia emotiva: hubo muchas lágrimas durante los 15 minutos de ovación. ¿Cómo te fue?

¡Estuve sollozando a mares durante los últimos 20 minutos de la película! Yo estaba hecho un desastre. Y luego, tan pronto como comenzó la ovación, comencé a sollozar de nuevo. Y miraba a mis amigos detrás de mí y cada vez que hacía contacto visual con alguien, empeoraba. Y luego miré a Amanda y me perdí.

Debe ser algo muy peculiar estar en una ovación de pie y todos mirándote y filmándote en sus teléfonos. Y durante 15 minutos, eso es mucho tiempo…

Es una locura. Pero, sinceramente, estaba tan abrumado emocionalmente que ni siquiera miré que eran 15 minutos.

‘El testamento de Ann Lee’ ha demostrado ser una película difícil de describir. Se llamó musical, pero tampoco es un musical. ¿Es una película biográfica? ¿Cómo lo llamas?

Creo que llamarlo musical es algo engañoso. Así que no creo que alguna vez comenzaría con: es un musical. Aunque así les digo a mis amigos, para que se den cuenta que hay mucha música. Pero es una epopeya, abarca mucho y es toda la vida de una persona. Pero no es una película biográfica. ¡Es una experiencia multisensorial!

¿Cómo te involucraste en la película y te uniste a los seguidores de Ann Lee?

Curiosamente filmamos en Budapest, y yo estaba filmando otra cosa en Budapest – “Amadeus” – y filmé mi [audition] grabe en mi habitación de hotel en mi teléfono, apoyado en una silla en equilibrio sobre una mesa con mi amigo leyendo por Zoom. Hice esa cinta y luego envié algunas canciones. No tenía idea de en qué me estaba metiendo, pero había visto “Vox Lux” y “The World to Come”, así que era un gran admirador tanto de Mona como de Brady. [Corbet]El trabajo. Así que realmente lo quería. Y de repente estábamos todos de nuevo en Budapest y aprendiendo la coreografía. Y no se parece a ningún trabajo que haya hecho jamás.

Hablando con Amanda, parece que Mona ha logrado cultivar esta fantástica familia creativa. Sé que en cada película la gente la describe como una familia, pero ¿es así realmente lo que sentiste para ti?

Creo que Mona tiene un talento increíble para reunir a las personas adecuadas para las cosas. Y creo que tiene esta increíble sensación de saber quién trabajará bien juntos. Y pienso particularmente en esta película, porque requirió mucha confianza el uno en el otro. Y es una película coral. Amanda es realmente la persona que lo impulsa, pero éramos todos nosotros, todos juntos, todo el tiempo en la pantalla. Y estábamos haciendo cosas en las que necesitabas volverte bastante vulnerable.

Háblame sobre el canto y el baile, porque es algo que sólo puedes entender realmente una vez que lo has visto en la pantalla. Algunas cosas son realmente hermosas, pero luego tienes otros elementos que son mucho más animales, casi como gritos. ¿Cómo fue el proceso de desarrollarlo todo?

celia [Rowlson-Hall]La coreografía de es tan increíble. Puedes ver las semillas de lo que se convierte en la coreografía más controlada en Estados Unidos en la sección inicial en Manchester, cuando es bastante frenética e impredecible. Es una energía muy impredecible la que se crea. Físicamente fue muy exigente. No soy una persona religiosa, pero creo que podría entenderlo haciendo esa coreografía. Eres muy íntimo contigo mismo y te estás golpeando mucho en el pecho. Es un acto de conexión contigo mismo, combinando el trabajo de respiración y crea este fervor religioso fuera del cuerpo. Pude ver cómo, a través de eso, podías conectarte con un poder y una energía más grandes.

Y lo mismo ocurrió con el canto. Una de las primeras cosas que hicimos como grupo fue sentarnos en círculo y Daniel [Blumberg, composer] diciéndonos que simplemente hiciéramos un ruido o sonido o cualquier cosa cuando se nos ocurriera y que siguiéramos haciéndolo o paráramos cuando nos sintiéramos bien. Recibí lecciones de canto durante toda mi infancia y adolescencia, pero este era un nivel de libertad musical que nunca antes había tenido. Al principio fue increíblemente intimidante, pero realmente comenzó a convertirse en mi parte favorita de todo el asunto y se volvió más experimental e improvisado. Estaba trabajando de una manera que nunca antes había hecho y que probablemente no volveré a hacer.

¿Habrías seguido a Ann Lee a Estados Unidos?

La versión de Amanda es bastante persuasiva. Tiene una mirada detrás de los ojos: ¡es bastante fascinante!