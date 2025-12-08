Tesso Nilo está en Riau y Riau no tiene desastres.

Jacarta – Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan (Zulhas), se pronunció sobre las acusaciones que arrastraron su nombre a una serie de grandes inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron Sumatra Al oeste, Sumatra del Norte, hasta Aceh.

Destacó que las críticas eran infundadas, incluidas las afirmaciones de que los daños en Tela del Nilo ocurrió como resultado de sus políticas mientras se desempeñaba como Ministro de Bosques.

Esta declaración se hizo en su discurso en la Conferencia BIG con el tema «Dirección empresarial 2026: hacia la soberanía económica» en el Hotel Raffles, en el sur de Yakarta, el lunes 8 de diciembre de 2025.

“Desastre Sumatra, que mencioné antes, ocurrió en la provincia de Aceh. Dos en la provincia de Sumatra del Norte y tres en la provincia de Sumatra Occidental, que fueron interrogados por Zulkifli Hasan Tesso Nilo. «Tesso Nilo está en la provincia de Riau, actualmente la provincia de Riau no ha experimentado ningún desastre», dijo Zulhas.

El Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan, junto con el Ministro de Comercio, Budi Santoso, mientras supervisan los precios de los productos básicos en el mercado de Klender, Jatinegara, Yakarta Oriental, el miércoles 5 de febrero de 2025. Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Zulhas cree que estas acusaciones muchas veces se amplían sin lógica. Incluso bromeó diciendo que parecía que se le culpaba de los acontecimientos en el extranjero.

«Pero el desastre fue culpa de Zulkifli Hasan, incluso en Tailandia y Malasia. Sí, está bien, lo perdono, está bien», dijo.

Zulhas enfatizó que las políticas en el área del Parque Nacional Tesso Nilo no están dentro de la autoridad para otorgar ningún permiso. Afirmó que las reglas de los parques nacionales son absolutas.

«Tesso Nilo es un parque nacional. No se pueden conceder permisos a los parques nacionales. Por lo tanto, para Tesso Nilo, ningún Ministro de Bosques tiene el valor de dar un permiso. Ninguno. No sólo yo, ningún Ministro de Bosques se atrevería a dar un permiso en Tesso Nilo. Si se da un permiso en Tesso Nilo, entonces irá a prisión, directamente por un delito», subrayó.

Zulhas también recordó su encuentro con Harrison Ford en 2013, cuando el actor y activista ambiental destacó la tala ilegal en Tesso Nilo.

“Cuando llegaron los americanos [Harrison Ford]preguntó: ‘¿Por qué no arrestaron a 50.000 personas?’ Dije que ese es el ámbito de la ley. ¿Cuándo dije eso? No puedo», dijo.

Zulhas volvió a objetar otra cuestión que también le afectaba: la acusación de haber dado permiso para liberar 1,6 millones de hectáreas de superficie forestal. Insistió en que no se trata de un permiso de liberación, sino de un cambio espacial.