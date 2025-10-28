Tessa Thompson hunde sus garras en un rico papel escénico

En la cadena alrededor Hedda Del cuello de Gabler cuelga una llave del estuche del arma de su padre. No hace falta ser un genio para deducir que se utilizará la llave, y eventualmente también el arma, en guionista y director. Nia DaCostaLa adaptación de garras afiladas de la obra clásica de Henrik Ibsen, protagonizada por Teresa Thompson como una criatura social singularmente destructiva cuyos planes mejor trazados resultan contraproducentes cuando opta por el estatus en lugar del amor. Como advirtió Chéjov dos años antes de que se representara por primera vez “Hedda Gabler”, “No se debe poner un rifle cargado en el escenario si nadie está pensando en dispararlo”. A lo que Ibsen podría añadir: o un francotirador como Hedda sin una casa llena de objetivos.

Lo que sí requiere cerebro es transponer “Hedda” de 1891 a la década de 1950, manipulando detalles críticos de las identidades de los personajes en el proceso. Según cuenta DaCosta, Hedda es negra y bisexual; su desafortunada ex amante, Eilert Lövborg, ha sido rebautizada como Eileen (interpretada por Nina Hoss); y el provocativo manuscrito que Lövborg trae a la fiesta ya no es un tratado abstracto sobre hacia dónde se dirige la civilización. «A medida que algunas cosas ocultas del pasado se han normalizado, me pregunto por qué las cosas ocultas del ahora no deberían volverse normales en el futuro». Eileen pregunta en una sala llena de cohortes masculinas salivando, prediciendo lo que ha sucedido desde entonces.

No todo el mundo conoce a Ibsen al principio, pero eso no tiene por qué disminuir la satisfacción de ver “Hedda Gabler” tan vívidamente reinventada. Junto con la diseñadora de producción Cara Brower, DaCosta ha construido una exquisita jaula dorada en la que el personaje principal se ha forzado a entrar: una vieja mansión grandiosa pero decadente con jardines laberínticos, una lámpara de araña traicionera y papel tapiz art deco. Hedda quería comodidad financiera, por lo que decidió casarse con George Tesman (Tom Bateman, que parece un joven Colin Firth) en lugar de intentar que las cosas funcionaran con la brillante pero alcohólica Eileen.

Ahora, George y Eileen están siendo considerados para el mismo puesto, y Hedda calcula que debe hundir a uno para que el otro tenga éxito, un plan que se desarrollará en el transcurso de una velada que se sale tanto de control que recuerda el primer acto bacanal de «Babylon», sin ninguna otra tontería de esa película. “Hedda” comienza con un interrogatorio policial antes de retroceder para seguir a su antiheroína tipo Hepburn mientras camina por los pasillos de su enorme casa, desterrando todos los arreglos florales mientras se prepara para la fiesta de esa noche. Cuando aparece el juez Brack (Nicholas Pinnock), dispara una de las pistolas de su padre en su dirección general: la primera, pero no la última, que se dispara un arma en la película.

DaCosta no considera necesario agregar diálogos que aborden directamente la raza o la sexualidad de Hedda para que esas nuevas dimensiones impacten las acciones del personaje. Ampliando su ya impresionante rango, Thompson se comporta como una aristócrata de sangre azul, con la columna recta y los labios fruncidos, lo mejor para afinar sus rasgos. Cuando habla apenas abre la boca, pero aún podemos sentir sus colmillos. Hedda es selectiva con sus palabras (para un guión tan alfabetizado, el diálogo tiende a expresarse en fragmentos cortos y recortados), extrayendo sangre a través de una sincronización experta y el uso casi letal de pausas. En el nivel de la sociedad donde tiene lugar “Hedda”, los insultos vuelan constantemente, pero rara vez se expresan explícitamente, lo que convierte cada intercambio en un gran deporte mientras el público lleva la cuenta.

A lo largo de la velada, el trabajo de Hedda consiste en lubricar al estimable profesor Greenwood (Finbar Lynch), en cuyas manos está el destino de su marido. Pero la llegada de Eileen, acompañada por su nueva amante y coautora Thea Clifton (Imogen Poots), complica esos planes y pone en marcha una serie de eventos mucho más diabólicos: Hedda emborrachará a Eileen, robará la única copia de su manuscrito y saboteará cualquier posibilidad que pueda tener de eclipsar al pobre George. Hacerlo no le brindará a Hedda ninguna satisfacción (en la obra original, la lleva al suicidio), pero al menos asegura que Eileen no esté en posición de experimentar el éxito o la felicidad con alguien que no sea ella.

¿Por qué tan cruel? Más que nunca, sentimos que las fuerzas opresivas de género y clase asfixian a Hedda, cuyas acciones protofeministas podrían incluso parecer admirables (o al menos excusables) para algunos, dado lo limitadas que parecen ser sus opciones sociales. Al reinventar a Lövborg como una mujer, y elegir a alguien tan formidable como Hoss para el papel, DaCosta ofrece un contraste esclarecedor: la relación lésbica que una vez compartieron Eileen y Hedda fue un intento de alcanzar la felicidad libre de hombres. Hedda “cambió de bando”, pero Eileen sigue desafiante, planeando un best seller para aplacar a los críticos (“así que no puse nada remotamente controvertido en el libro”) y su brillante seguimiento para que finalmente pueda estar “protegida del ridículo”.

Ahora se encuentran en la misma fiesta, alejándose de la multitud para conversaciones privadas en las que cada uno intenta determinar si queda alguna pasión. DaCosta lo filma todo con una extravagancia ferozmente cinematográfica, desterrando cualquier acusación de teatralidad. Al tocar frente a la cámara, el conjunto acentúa la amplia brecha entre lo que se habla y lo que se puede transmitir a través del lenguaje corporal, el tono o una mirada cortante, con la poderosa ayuda de la angustiosa partitura del compositor de “Tár” Hildur Guðnadóttir, en la que tambores agudos y jadeos humanos agravan la claustrofobia.

En cuanto a las armas, las pestañas de Thompson son mucho más letales que esas pistolas suyas. Debido a que la película se desarrolló en uno de los períodos más restrictivos de Hollywood, DaCosta es libre de desafiar los valores de la década de 1950; de ahí una nueva interpretación de las acciones de Hedda que surge de su homosexualidad reprimida y una exploración de la dinámica de poder que se manifiesta a través del sexo. En lugar de arrojar maníacamente al “bebé” de Lövborg al fuego, como hace Hedda en la obra, le ordena a George que “haga eso con la boca” mientras las llamas bailan de fondo. Es una reinterpretación audaz del material, con muchas revelaciones. Si no puedes soportar un poco de caos, quizás sea mejor seguir el consejo de Eileen y mantenerte alejado del camino de la destrucción.