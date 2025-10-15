¿Tesla se está quedando sin los mejores empleados? Esta es la razón

VIVA – Tesla, el gigante del automóvil y tecnología de Estados Unidos, se enfrenta a una tormenta interna después de que, según informes, varios ejecutivos clave dimitieran sucesivamente a lo largo de 2025.

Este fenómeno genera preocupación entre los inversores y observadores de la industria, especialmente en lo que respecta al liderazgo. Elon Musk y el futuro compañía ante la intensa competencia en la industria de los vehículos eléctricos (EV) y la tecnología robótica.

«Un miembro importante del equipo de ventas tesla «En EE.UU., sus operaciones de baterías y sistemas de propulsión, su división de asuntos públicos y su director de información han dimitido recientemente, al igual que los miembros principales del robot Optimus y los equipos de inteligencia artificial en los que Musk está apostando para el futuro de la empresa», dijo el vicepresidente de Ventas, Servicio y Entrega de las operaciones norteamericanas de Tesla, Troy Jones, citado por VIVA de SlashGear el miércoles 15 de octubre de 2025.

Se sabe que el estilo de liderazgo muy agresivo de Elon Musk fue uno de los principales detonantes. Se sabe que Musk tiene un enfoque de gestión muy exigente, a menudo formando equipos pequeños y altamente técnicos, y no rehuye destituir a los miembros del equipo que se considera que no cumplen con los estándares de desempeño.

algunos ex empleado Dijo que la cultura laboral en Tesla es muy estresante, con términos internos como “Tesla Time” que describen la alta presión y las expectativas laborales ininterrumpidas. Incluso se dice que esta filosofía de trabajo es similar al ritmo de una campaña política: rápida, contundente y con un margen mínimo para el compromiso.

Impacto en la innovación y las operaciones de la empresa

La salida de varios altos funcionarios no sólo afecta a la estabilidad interna, sino que también podría obstaculizar la continuación de los diversos y ambiciosos proyectos de Tesla. Por ejemplo, el proyecto Optimus (robot humanoide), la división de IA y Full Self-Driving (FSD), así como la expansión de la fabricación de baterías y sistemas de propulsión en varias regiones.

Además, Tesla se enfrenta a una competencia global cada vez más dura, especialmente de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos como BYD y NIO, que ofrecen productos con precios competitivos y características avanzadas. La pérdida de líderes operativos y tecnológicos experimentados podría debilitar la competitividad de Tesla en el mediano y largo plazo.

¿Cuál es la respuesta de Elon Musk?

Hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial por parte de Elon Musk respecto a esta ola de dimisiones. Sin embargo, en varias ocasiones anteriores, Musk ha afirmado repetidamente que prefiere equipos pequeños con talento extraordinario a grandes organizaciones difíciles de controlar.