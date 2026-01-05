Tesla pierde el título de rey mundial de los coches eléctricos, ¡resulta que este es su sustituto!

Jacarta – teslaque durante muchos años ha sido conocido como líder mundial en coche electrico (EV), ha perdido oficialmente su primera posición en venta vehículos eléctricos globales.

En 2025, el título fue capturado por BYD (Construye tus sueños), fabricante un coche procedente de China, que es muy superior al Tesla. Este cambio marca un momento decisivo en la industria mundial de los vehículos eléctricos.

Caída de las ventas de Tesla y aumento de BYD

Citado VIVA de Carscoops El lunes 5 de diciembre de 2025, Tesla registró una disminución anual de las ventas en 2025, con entregas totales de vehículos eléctricos de alrededor de 1,64 millones de unidades, frente a 1,79 millones de unidades en 2024, o una disminución de aproximadamente el 8 por ciento. En el último trimestre de 2025, Tesla solo vendió 418.227 unidades, un 15,6 por ciento menos que en el mismo período del año anterior.

Por el contrario, BYD experimentó un aumento significativo en las ventas, alcanzando alrededor de 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025, un aumento de casi el 28 por ciento en comparación con el año anterior. De hecho, se vendieron más de 1 millón de automóviles BYD fuera de China, con un aumento de alrededor del 150 por ciento respecto al año anterior. La estrategia de expansión global de BYD ha demostrado ser eficaz, convirtiéndola en el líder mundial en ventas de vehículos eléctricos.

Factores de declive de Tesla

Algunos factores que influyen en la caída de las ventas de Tesla incluyen:

1. Fin de los incentivos fiscales para los vehículos eléctricos en EE. UU. – El crédito federal de 7.500 dólares que ayuda a la compra de coches eléctricos expira en septiembre de 2025, lo que reduce la demanda.

2. Dura competencia de los fabricantes chinos, europeos y japoneses que ofrecen vehículos eléctricos a precios competitivos.

3. La imagen de marca de Tesla afectada por la controversia – Se dice que varios temas públicos relacionados con el CEO Elon Musk están afectando la demanda en ciertos mercados.

BYD, que originalmente era conocido como fabricante de baterías, ahora está mostrando una fuerza extraordinaria. Además de las elevadas ventas nacionales, BYD ha logrado penetrar en mercados internacionales como Europa, el sudeste asiático y Oriente Medio.

Una estrategia de modelos variada y precios competitivos hacen que BYD pueda competir con Tesla a nivel mundial.

El crecimiento de BYD también muestra la fortaleza de los fabricantes chinos para liderar la industria mundial de vehículos eléctricos, al tiempo que plantea un serio desafío para las grandes marcas de EE. UU. y Europa.

Los analistas evalúan que 2026 podría ser el año de la reactivación de Tesla si la estrategia de precios y expansión global tiene éxito. Pero ahora, BYD lidera las ventas mundiales de vehículos eléctricos para 2025, lo que marca un cambio importante en el dominio de la industria de los vehículos eléctricos.