Tesla enfrenta sonda después de que los padres alegan que las puertas defectuosas manejan a los niños atrapados







Los reguladores federales de seguridad de automóviles abrieron una investigación el martes sobre posibles defectos en Puertas de tesla Según los informes, han dejado a los padres con niños atrapados en el asiento trasero y obligados a romper ventanas para sacarlas. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras dijo que la investigación preliminar se centra en 2021 Tesla Model YS después de recibir nueve informes de manijas electrónicas de las puertas que no funcionan posiblemente debido al bajo voltaje de la batería.

La compañía dirigida por el multimillonario Elon Musk ha instalado lanzamientos de puerta manual dentro de los vehículos, pero NHTSA señaló que un niño puede no poder alcanzar o saber cómo operar los lanzamientos. En cuatro casos, los padres tuvieron que romper las ventanas para entrar. La investigación sobre el modelo más popular de Tesla se produce después de numerosos incidentes reportados en los últimos años de otros problemas con la apertura de las puertas de Tesla, a veces atrapando a los conductores en vehículos en llamas después de accidentes y una pérdida de energía.

En abril, un recluta de baloncesto universitario dijo que estaba ‘tiempo de lucha’ tratando de salir de su Tesla cybertruck Eso se había incendiado después de que se había estrellado en un árbol y no pudo abrir las puertas. El jugador de la Universidad del Sur de California, Alijah Arenas, que fue inducido a un coma temporal después del accidente, dijo que se mantuvo vivo al rudo con una botella de agua mientras el humo llenaba el vehículo.

El año pasado, los familiares del conductor de un Tesla Model 3 que quedó atrapado en su automóvil y quemado más allá del reconocimiento demandó a la compañía de Musk por negligencia y fraude por no solucionar lo que llamaron una falla de diseño en las puertas a pesar de lo que dijeron que eran 200 incendios que involucran sus autos. El caso está pendiente en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

NHTSA dijo que la investigación solo se está centrando en la operabilidad de las cerraduras de las puertas electrónicas desde fuera del vehículo, no dentro, ya que esa es la única instancia en la que no hay una forma manual de abrir la puerta. Pero también dijo que continuará monitoreando informes de personas atrapadas en el interior `lo que llama ‘atrapamiento’` y tomará más medidas según sea necesario. La investigación actual de la agencia cubre aproximadamente 1,74,300 de los SUV medianos.

La agencia dijo que los incidentes parecen ocurrir cuando el puerta electrónica Las cerraduras reciben un voltaje insuficiente del vehículo. Dijo que las facturas de reparación disponibles indican que las baterías fueron reemplazadas después de que se produjeron tales incidentes. De los que informaron incidentes, ninguno vio una advertencia de batería de bajo voltaje antes de que las manijas de las puertas exteriores se sintieran inoperativas.

NHTSA dijo que su evaluación preliminar analizará el alcance y la gravedad de la afección, incluidos los riesgos que provienen de las condiciones que se les han informado. La investigación de la agencia también evaluará el enfoque utilizado por Tesla para suministrar energía a las cerraduras de la puerta y la confiabilidad de los suministros de energía aplicables.

Tesla también está bajo investigación por NHTSA para una tecnología de ‘invocar’ que permite a los conductores decirle a sus autos que conduzcan a su ubicación para recogerlos, una característica que, según los informes, ha llevado a algunos dobladores de guardabarros en los estacionamientos. El año pasado se abrió una investigación sobre las características de asistencia del conductor en 2.4 millones de Teslas después de varios accidentes en la niebla y otras condiciones de baja visibilidad, incluida una en la que murió un peatón. Otra investigación fue lanzada por NHTSA En agosto, analizando por qué Tesla aparentemente no ha estado informando accidentes de inmediato a la agencia como lo requiere sus reglas.

Musk está bajo presión para demostrar que los últimos avances en sus características de asistencia para conductores no solo han arreglado tales problemas técnicos, sino que los han hecho tan buenos conductores que ya ni siquiera necesitan mirar por la ventana. Recientemente prometió poner cientos de miles de tales autos de Tesla y Robotaxis de Tesla en las carreteras a fines del próximo año.

Ese esfuerzo se ha vuelto más urgente a medida que una caída en las ventas de Tesla que comenzó a principios de este año muestra pocas señales de disminución. Musk ha enojado a la tradicional base de clientes de Tesla con conciencia ambiental al apoyar al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y a los políticos de extrema derecha en Europa y sus políticas. El sábado, le dijo a los manifestantes en una manifestación antiinmigrante en Londres que ‘la violencia viene a usted’ y ‘o se defiende o mueres.’ Las acciones de Tesla subieron más del 2 por ciento a USD 419.25 por la tarde operando el martes después de un salto el día anterior en News Musk habían comprado un valor de USD 1 billón de acciones.

